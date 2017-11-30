Барнаульский спортсмен кувалдой проверил прочность стен новостройки

Иван Нифонтов, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо — один из самых сильных людей Барнаула. Взяв в руки кувалду, он проверил на прочность стены ЖК "Олимпийский" на Павловским тракте, 291. И они с достоинством прошли испытание, потому что строитель со всей ответственностью подошел к своей работе.

Иван Нифонтов,

бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо: Не каждый строитель использует бетон марки 400. На строительстве ЖК "Олимпийский" использован именно этот материал. Инвестирует в ЖК "Олимпийский" компания "Династия Девелопмент". Ее профиль — развитие территорий в нашем городе. Застройщик АО "Барнаулкапстрой". Проектная декларация на сайте www.gk-olimpic.ru. Компания "Династия Девелопмент" Адрес офиса продаж:

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