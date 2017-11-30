Барнаульский спортсмен кувалдой проверил прочность стен новостройки

Иван Нифонтов, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо — один из самых сильных людей Барнаула. Взяв в руки кувалду, он проверил на прочность стены ЖК "Олимпийский" на Павловским тракте, 291. И они с достоинством прошли испытание, потому что строитель со всей ответственностью подошел к своей работе.
Иван Нифонтов,
бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо:
Не каждый строитель использует бетон марки 400. На строительстве ЖК "Олимпийский" использован именно этот материал.
Инвестирует в ЖК "Олимпийский" компания "Династия Девелопмент". Ее профиль — развитие территорий в нашем городе.
Застройщик АО "Барнаулкапстрой". Проектная декларация на сайте www.gk-olimpic.ru.
Адрес офиса продаж:
г.Барнаул, ул.Пролетарская, 76, офис 106
Тел.: (3852) 58-22-58, 58-55-58
Сайт: www.gk-olympic.ru
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.