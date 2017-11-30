Недвижимость

Барнаульский спортсмен кувалдой проверил прочность стен новостройки

Сегодня, 09:45.
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Иван Нифонтов, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо — один из самых сильных людей Барнаула. Взяв в руки кувалду, он проверил на прочность стены ЖК "Олимпийский" на Павловским тракте, 291. И они с достоинством прошли испытание, потому что строитель со всей ответственностью подошел к своей работе.

Иван Нифонтов.
Иван Нифонтов. Фото : скрин с видео компании "Династия Девелопмент".

Иван Нифонтов,
бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо:

Не каждый строитель использует бетон марки 400. На строительстве ЖК "Олимпийский" использован именно этот материал.

Инвестирует в ЖК "Олимпийский" компания "Династия Девелопмент". Ее профиль — развитие территорий в нашем городе.

Застройщик АО "Барнаулкапстрой". Проектная декларация на сайте www.gk-olimpic.ru.

Компания "Династия Девелопмент"

Адрес офиса продаж:
г.Барнаул, ул.Пролетарская, 76, офис 106
Тел.: (3852) 58-22-58, 58-55-58
Сайт: www.gk-olympic.ru

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