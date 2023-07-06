Башенка со шляпкой. Напротив «Моторщиков» появится компактный магазин с парковкой на первом этаже

Как минимум в третий раз эскиз проекта здания на ул. Германа Титова, 31 представляли на градостроительном совете в Барнауле. С прошлого лета объект на бумаге изменился практически до неузнаваемости. Расскажем, помогло ли это принять его экспертам.

Этот адрес уже не в первый раз мелькает на заседаниях градосовета. На планах трех этажей сначала появились магазин, служебный гараж, помещения для ремонта автомобилей, бытового обслуживания, общественного питания, автомойка.

Первый эскиз здания на ул. Титова, 31. Мастерская "Алтай"

Далее заказчик пересмотрел назначение комплекса и объект стал просто торговым домом с офисными помещениями. Проект мастерской «Алтай» подвергся серьезной критике.

Помимо очевидных градостроительных недочетов экспертов не устроил и облик здания: он показался слишком невыразительным. ДК «Моторостроителей» визуально давил на «соседа», которого планируют строить на противоположной стороне дороги.

Проект ул. Титова, 31. Проектная мастерская "Алтай" Проект ул. Титова, 31. Проектная мастерская "Алтай" Проект ул. Титова, 31. Проектная мастерская "Алтай" Проект ул. Титова, 31. Проектная мастерская "Алтай" Проект ул. Титова, 31. Проектная мастерская "Алтай"

В итоге на очередном заседании переработанный эскиз представляла «Мастерская Золотова».

Проектировщики изменили генплан участка, проработали вопросы пожаротушения и парковок, восстановили пешеходные связи и изменили облик объекта.

Теперь основной вход находится на углу здания, его акцентировали башенкой – как предлагали эксперты на прошлом заседании. В ней располагается лестничная клетка.

676 кв. м — площадь участка;

8 парковочных мест.

Стиль фасада стал перекликаться с окружающей застройкой. Здесь используют светло-серую штукатурку – как у ДК «Моторостроителей».

«Угловой элемент на месте, но вот эта «шапочка» с белой полосочкой сверху немного принизило здание», - немного покритиковал эскиз архитектор Сергей Шадрин.

На первом этаже разместят вестибюль, парковку и небольшой торговый зал, площадь которого составит порядка 112 кв. м. Второй этаж остается торговым. Третий антресольный – займут административные помещения.

На участок сделали въезды – с ул. Титова и ул. Малахова. Первый – для посетителей, второй – для разгрузки товаров.

Где будет располагаться здание на ул. Германа Титова, 31. Мастерская Золотова Где будет располагаться здание на ул. Германа Титова, 31. Мастерская Золотова

Известно, что здание предназначается для специализированного магазина товаров эпизодического спроса непродовольственной группы. Это может быть, к примеру, садовый или спортивный инвентарь.

Напомним, что участок находится в черте садоводства «Поток». Сейчас большую часть квартала занимают дачи, одну треть – коммерческие объекты.

Члены градсовета предлагали архитекторам подготовить возможный план развития квартала, однако его на прошедшем заседании так и не показали.

Проект магазина одобрили.