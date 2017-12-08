Чем понравилась барнаульская высотка Олимпийскому призеру

Иван Нифонтов, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, посетил офис компании "Династия Девелопмент". Он лично убедился в надежности проекта строительства ЖК "Олимпийский" на Павловском тракте 291 и рекомендует его другим.
ЖК "Олимпийский" расположен в перспективном микрорайоне Барнаула с развитой инфраструктурой. Выбрать планировку, оформить заявку на ипотеку, получить полное юридическое сопровождение сделки можно в отделе продаж компании "Династия Девелопмент".
Иван Нифонтов,
бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо:
Почему я рекомендую ЖК "Олимпийский". Потому что его застройщик – это "Барнаулкапстрой". Он имеет полувековой опыт работы, возвел ни один квартал в городе и даже многие недостроенные объекты в городе передают ему. Поэтому, если вам важно спокойствие и уверенность в строительстве вашего дома, рассмотрите компанию "Династия Девелопмент" и ЖК "Олимпийский".
Компания гарантирует высокий комфорт проживания будущим новоселам благодаря использованию качественных материалов, соответствующих ГОСТу, и при этом – вполне доступные цены. Покупка квартиры в новостройке не имеет никаких юридических осложнений.
Застройщик АО "Барнаулкапстрой". Проектная декларация на сайте www.gk-olimpic.ru.
Адрес офиса продаж:
г.Барнаул, ул.Пролетарская, 76, офис 106
Тел.: (3852) 58-22-58, 58-55-58
Сайт: www.gk-olympic.ru