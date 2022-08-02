2 августа
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Недвижимость

«Четырешку» с пятиметровыми потолками и огромным круглым окном продают в центре Барнаула за 30 млн рублей

В Барнауле на продажу выставлена четырехкомнатная квартира по адресу: ул. Папанинцев, 97, следует из объявления на «Авито». Площадь квартиры составляет 150 кв. метров. При общей цене в 30 млн рублей, один кв. метр обойдется покупателю в 200 тыс. рублей.

Квартира
Квартира
avito.ru

Квартира занимает верхний этаж 10-этажного дома. В квартире имеется теплый пол, кондиционер, посудомоечная машина, водонагреватель, холодильник.

Среди архитектурных особенностей этой квартиры можно отметить пятиметровые потолки, лоджию, большую кладовку и огромное круглое окно с видом на город.

Автор объявления называет планировку квартиры уникальной. Толщина стен составляет практически один метр, что обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

В доме имеется консьерж, а в закрытом внутреннем дворе расположились детская и спортивная площадки.

Бонусом к покупке квартиры станет машино-место на подземной парковке.

Из квартиры открывается вид на площадь Сахарова, Театр драмы и правительство края. В районе дома хорошо развита инфраструктура.

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