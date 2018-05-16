Что такое "евродвушка"?

Интерьер. Фото : архив ООО "Мой Дом". Интерьер. Фото : архив ООО "Мой Дом". Интерьер. Фото : архив ООО "Мой Дом". Интерьер. Фото : архив ООО "Мой Дом".

Присмотревшись к европейским строительным компаниям, застройщик Мой Дом стал предлагать: эргономичные и функциональные квартиры- студии, которые сегодня весьма популярны.

Рациональный подход в проектировании домов, позволяет наиболее эффективно использовать жилую площадь. Планировки формата "евро" представляют собой квартиры, в которых кухни и гостиные совмещены. Основное преимущество свободной европланировки – грамотное зонирование. Современные проекты основываются на акценте к детальной проработке каждого квадратного метра.

К примеру евродвушка представляет собой 2-х комнатную квартиру, евростандарта, причем по квадратным метрам и цене, она равносильна однокомнатной.

Основное преимущество евродвушек в ЖК "Новый квартал" – рациональный подход, функциональность и возможность нестандартного подхода к планировке. Сама планировка позволяет визуально разграничить комнату на различные зоны, такие как: спальная и гостиная-столовая, а в закрытой нише можно легко и органично вписать кухню. Эргономичное увеличение пространства даёт свободу общению с друзьями и родственниками,- теперь переход от кухонных бесед на мягкие диваны получается более естественным. Хозяевам такой квартиры проще курсировать между гостями, плитой или холодильником.

В России подобные квартиры стали находкой для молодых семей.

Стены между соседними квартирами спроектированы с усиленной шумоизоляцией, что обеспечит достаточно надежную защиту и свободу шумным встречам с друзьями. В квартирах ЖК "Новый квартал предусмотрена чистовая отделка высокого стандарта качества, что позволит в кратчайший срок сделать ремонт и приблизить момент новоселья.

Особое внимание уделено внешнему облику в ЖК " Новый квартал " и придомовой территории. Два дома объединены в отдельное государство посредством закрытой охраняемой территорией, а первые этажи высоток отведены под продуктовые магазины и офисы компаний. Приятным бонусом для жителей станет крытый многоуровневый паркинг со спортивной площадкой на верхнем ярусе.

Кроме этого, в подъездах выделено помещение для хранения колясок и велосипедов. Доступ к ним открывается через светопрозрачную входную группу расположенную на одном уровне с землей. Большинство материалов используемых в благоустройстве придомовой территории и мест общественного пользования антивандальные, с повышенным сроком эксплуатации.

Познакомиться поближе с евродвушками в ЖК "Новый квартал" вы можете записавшись на увлекательную экскурсию по телефону 533-991 ООО "Мой Дом".

Ход строительства можно наблюдать онлайн на сайте барнаулдом.рф.

Справка

Застройщик ООО "Мой Дом". Проектная декларация опубликована на сайте барнаулдом.рф. Первый дом в ЖК "Новый квартал" расположен в центральном районе города Барнаула, ул. Челюскинцев,80-в. В настоящее время ведутся монолитные работы 17-го этажа. Общее количество квартир в доме - 236 штук.