Что за шикарный дом для вечеринок всех цветов радуги сдают за 22 тыс. рублей в сутки в Барнауле

Если вы искали, где с размахом провести вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», то этот домик как раз для вас — всего 22 тыс. в сутки. Коттедж находится на ул. Кленовой, 108. Объявление о посуточной аренде участка в Барнауле разместили на « Авито ».

Дом всех цветов радуги сдают в Барнауле за 22 тыс. рублей в сутки.

Площадь коттеджа — 350 кв. м. К нему прилегает участок размером 25 сот.

Недвижимость находится в пяти минутах от аэропорта. Можно прямо с самолета заселяться в дом вместо гостиницы и звать друзей.

Красавец с голубым фасадом — двухэтажный. С первого этажа есть выход на террасу, на которой можно насладиться видом умиротворяющей природы и тишиной.

На территории расположены шезлонги и небольшой, но комфортабельный бассейн — обещают жаркое лето, поэтому прохладная вода неподалеку будет как раз кстати.

Для отдыха также есть баня, но за дополнительную плату — от 1,5 тыс. за час и не менее трех часов.

Дом оснащен посудой на 15 человек. Внутри есть большой холодильник, музыкальная аппаратура, телевизор и бытовая техника.

В коттедже шесть комнат, и каждая из них — яркий самоцвет. Голубой холл, зеленый и красный туалет, бирюзовая, лавандовая и коричневые спальни. Ни одного повторяющегося оттенка.

На участке также есть уютная беседка и зона для мангала, где можно с удовольствием и вкусно провести вечер.

Кстати, в Москве с видом на облака продают трехэтажный пентхаус на 95 этаже башни за 2,6 млрд рублей.

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