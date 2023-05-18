18 мая
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Недвижимость

Дачу мечты в райском уголке продают за 2 млн рублей за Барнаулом

Чудесную дачу продают за 2 млн рублей за Барнаулом. Она находится в Павловском районе, СНТ Луговое, на 27-й улице.

Дачу мечты в райском уголке продают за 2 млн рублей за Барнаулом
Дачу мечты в райском уголке продают за 2 млн рублей за Барнаулом
Авито

Дача подходит для семьи с детьми. Ее площадь - 50 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 40 тыс. рублей.

Домик находится в живописном уединенном уголке. Рядом протекает река Обь, вокруг летают птицы и пробегают маленькие зверушки. А из окон открываются волшебные рассветы и закаты.

"Утром после пробуждения обязательно купаться в Оби, встречать восход солнца, завтракать с термосом на песке", - перечисляют владельцы дачи.

Дом двухэтажный. Владельцы оформили комнаты в винтажном стиле и обставили ретро-мебелью. А также украсили узбекскими коврами ручной работы. Благодаря этому в доме царит особая атмосфера.

На даче оборудованы водоснабжение, электричество. Есть необходимая техника: стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, чайник, электрическая плита с духовкой.

К дому прилегает участок в шесть соток. Здесь построили жаркую баню, гараж, новый туалет, повесили гамаки. Также владельцы высадили 17 кустов роз, все виды ягод, яблони, вишневый сад, можжевельники, жасмин.

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