20 апреля
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Недвижимость

Дерево, кирпич и ничего лишнего. В Барнауле продают стильную двушку-лофт

Двухкомнатную квартиру в стиле лофт продают за 5,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Никитина, 107. Объявление размещено на «Авито».

Двушка-лофт за 5,8 млн рублей
Двушка-лофт за 5,8 млн рублей
Авито

Площадь лофт-двушки составляет 39,8 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь почти 147 тыс. рублей.

Квартира находится на седьмом из 14 этажей в ЖК Plaza. Дом монолитно-кирпичный, в подъезде работает один пассажирский лифт.

В квартире выполнили дизайнерский ремонт в стиле лофт. Для него характерно использование дерева, кирпича, металла и стекла. Все эти материалы применены в отделке комнат.

Стены комнат украшены деревянными панелями, кирпичной кладкой, интерьер выполнен из металла и светлого дерева. Также квартиру украшает множество зелени.

В квартире есть спальная комната, гостиная, совмещенная с небольшой кухней, и ванная комната с душевой и санузлом. Из окна открывается красивый вид на центр города.

Всю мебель и технику оставляют будущим владельцам.

В шаговой доступности от дома расположены вузы, достопримечательности города, продуктовые магазины, кафе и торговые центры.

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