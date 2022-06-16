Девелоперы вышли на ринг. Что спасет от ударов санкций бюджетные стройки Алтайского края

Санкции нанесли серию ударов по строительной отрасли России. Срыв поставок импортных товаров стал апперкотом для региональных господрядчиков, занятых возведением объектов соцкультбыта. Падение рубля можно сравнить с еще одним ударом — джебом. Будет ли еще хук и можно ли от него защититься импортозамещением — на больную тему корреспонденты altapress.ru поговорили со строителями.

Пока нечем хвастаться

К сожалению, в отрасли нет возможности полностью перейти на отечественную продукцию за короткий срок. В частности, это касается инженерных систем, таких как слаботочные и электрические сети, вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение, кондиционирование.

Об этом еще в марте 2022-го нашему изданию рассказывала гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович. На тот момент проблема уже начала портить жизнь подрядчикам.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова

Руководитель саморегулируемой организации тогда отмечала: многие компании, производящие светопрозрачные конструкции (окна, двери, фасады и т. д.), закупают фурнитуру в европейских странах. А российские лифты до сих пор «ездят» на иностранных лебедках.

Чего не хватает

С тех пор пока мало что изменилось. Но есть надежда, что в России начнут производство дефицитных товаров, которые ранее закупались в европейских странах. В частности, уже сегодня подрядчики пытаются перейти на керамогранитную плитку из отечественного сырья. Раньше глину для этого стройматериала закупали в Украине. По понятным причинам, сейчас альтернативы приходится искать «дома».

«Химию» и пластификаторы для изготовления керамического кирпича и железобетонных изделий на ряде предприятий тоже приходилось закупать за рубежом. Сейчас возникла ситуация, когда требуется их скорейшая замена. Большая часть оборудования и комплектующих к нему — также иностранного производства.

«Львиная доля строительных материалов, которые используются на краевых стройках — российского производства, но из иностранных компонентов. И если „химия“ закупалась преимущественно в Китае, то все инженерное оборудование — из Европы. И выход на другие страны только налаживается. Радует одно: подрядчикам разрешили вносить изменения в проекты объектов соцкультбыта без повторного согласования с Госэкспертизой. Это должно хоть как-то упростить их работу», — пояснил исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

Он добавил: сложные вопросы бюджетных строек в условиях изменившейся реальности требуют комплексного подхода. Например, оптимизировать громоздкие проектные решения объектов. Но пока такую возможность только обсуждают.

Стройка поликлиники горбольницы№ 3. Минздрав АК.

Кто раньше встал , того и тапки

Сами подрядчики сейчас анализируют рынок на предмет импортозамещения.

«Мы используем остатки, сохранившиеся на складах поставщиков по всей России. И здесь главное — успеть зафиксировать стоимость и забронировать товары и материалы. Но не все подрядчики в один момент могут найти на это денежные средства», — рассказывает генеральный директор компании «Век-Строй» Амир Абдуллаев.

Он добавляет: учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, работа компании происходит в ежедневном мониторинге и принятии моментальных решений, которые требуют денежных вливаний.

Государство также не остается в стороне, хотя и не может значительно повлиять на перестройку логистики. Здесь — каждый за себя, поиск новых поставщиков ложится на плечи самих подрядчиков, поясняет Ширшов.

Как идет строительство художественного музея в Барнауле. barneapol.ru

На сегодняшний день вопрос с импортозамещением решается на федеральном уровне. Так, в конце марта текущего года председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предполагается увеличить долю государственного финансирования грантов на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности.

Ранее для получения такого гранта от Агентства по технологическому развитию разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию проекта. Сейчас государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих. Однако действовать такой порядок будет только в 2022 году.

Большие издержки

На сегодняшний день «Век-Строй» возводит детский сад в поселке «Фирсова Слобода», школу № 3 в Тальменке, занимается реконструкцией здания Алтайского государственного музыкального колледжа на ул. Песчаной, 84, восстанавливает памятник архитектуры на ул. Пушкина, 48, известный как магазин Трубицина, и достраивает кукольный театр в Новокузнецке.

Проект реставрации здания на Пушкина , 48. «Сибспецпроектреставрация».

Амир Абдуллаев отметил, что пока причин для большого беспокойства нет, его компания справляется со своими обязательствами. Объекты будут сданы в эксплуатацию, хотя строителям и придется приложить большие усилия для их завершения.

«Например, для здания музыкального колледжа нам нужно специальное техническое оборудование. Оно импортного производства, поэтому уже сейчас мы работаем над поисками. Рассматриваем разные варианты логистики, в том числе используя „дружественные“ страны и страны СНГ», — делится спикер.

Абдуллаев добавляет: пока не будет налажено полноценное импортозамещение, подрядчикам придется работать только с альтернативными путями закупки стройматериалов и оборудования для своих объектов. Вопрос связан с дополнительными расходами на логистику, таможенное оформление грузов и т. д., а это тянет за собой другие застарелые проблемы в отрасли.

В частности, на круглых столах, конференциях и совещаниях, подрядчики и девелоперы отмечают, что настоящим бичом для бюджетных строек до сих пор остается расчет стоимости государственных контрактов. Она не соответствует рыночной, поэтому строители теперь с трудом берутся за такие проекты. Из-за этого в крае в прошлом году не были расторгованы примерно 30% аукционов на строительство объектов соцкультбыта. Эксперты отмечают, что в этом году торги пока тоже идут с большим трудом.

Бюджетные — не значит провальные

В чем же проблема? С прошлого года девелоперы бьют в набат: нужна другая методика пересчета стоимости государственных строительных проектов. Существующая не покрывает всех издержек подрядных организаций, которые они несли в условиях беспрецедентного роста цен на стройматериалы в 2021-м и несут во время дестабилизации экономики после февральских событий 2022-го. Сейчас ко всему прочему добавилась еще и логистика.

Директор компании «Век-Строй» Сергей Зябкин на одном из круглых столов заметил: пересчет — это лишь часть большой и пока неразрешимой проблемы. Так или иначе, все беды господрядчиков сводятся к расчету изначальной цены контрактов. Она не соответствует реальной стоимости строительства социальных объектов. В основе расчета лежат устаревшие, либо не соответствующие реальной ситуации на рынке прайсовые позиции. А пересчет ведется по ценам, собранным по принципу «средней температуры по больнице».

На Мало-Тобольской , 36 , примерно в 200 метрах от здания рынка «Центральный», расположен памятник архитектуры , построенный в 1880 году. Анна Зайкова

Такие проекты изначально убыточны. Неудивительно, что с ними приходится постоянно «нянчиться». При этом, одна часть — проваливается на аукционах, другая — достается недобросовестным подрядчикам-«чужакам», которые, как выразился руководитель «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов, строят из «кизяка и хвороста», и только третья — ценой больших усилий возводится региональными строителями.

«Через боль и нервы мы дотянем текущие проекты. Думаю, в сложившейся ситуации Единому заказчику вместе с минстроем и проектными институтами стоит консолидировать усилия и направить их в русло, которое позволит застройщикам с учетом минимальных издержек закончить проекты. Никому не станет лучше, если кто-то из них „споткнется“ и из-за каких-то унитазов не сможет сдать проект», — заметил главный инженер компании «Селф» Александр Жокин на одном из круглых столов, посвященных новым вызовам строительной отрасли.

Александр Жокин. Анна Зайкова.

В завершение он подчеркнул: беспокойств много, но совместными усилиями игроков строительного рынка, профильных ведомств и представителей разных уровней власти можно прийти к наиболее оптимальным решениям и справиться со всеми вызовами.