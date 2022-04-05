Динамичный «переросток». Владелец здания-«франкенштейна» взялся за реконструкцию еще одного некрасивого объекта в Барнауле

Современное торгово-административное здание появится в Индустриальном районе Барнаула. Проект реконструкции двухэтажного строения из сэндвич-панелей на ул. Сиреневая, 31 одобрили члены градсовета на последнем мартовском заседании. Чем эскиз порадовал большинство архитекторов — в материале altapress.ru.

Перспективные заказчики

Сейчас на пересечении ул. Балтийская и Сиреневая стоит двухэтажное строение с бежево-коричневым фасадом и вывеской «Текстиль центр». В перспективе его планируют превратить в современное торгово-административное здание со стеклянными фасадами и красивой входной группой.

Строительством займется барнаульский бизнесмен Евгений Лопатин. На градсовете его представлял инвестор Андрей Кутулуцкий. Совместно с партнерами бизнесмен уже возвел на Взлетной (между фитнес-центром «Магис-Спорт» и БЦ «Глобус») бизнес-центр «Крылья» и строит БЦ «Милан».

Наибольшую известность инвестор получил после того, как взялся за реконструкцию знаменитого здания-«франкенштейна», которое долгое время портило вид территории у границы одной из самых знаковых зеленых зон Барнаула — парка «Изумрудный».

Семь этажей вместо двух

За разработку проекта взялся Владимир Золотов. Он создал эскиз здания с бело-серыми фасадами из семи уровней (вместе с трехуровневой парковкой). Для этого заказчик планирует укрепить существующие фундамент и каркас.

Как отметил архитектор, сюда проведены сети и уже организована планировочная структура участка.

Визуализация проекта административно-торгового здания на ул. Сиреневая , 31. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Характеристики объекта 3 тыс. кв. м — размер участка

1,5 тыс. кв. м — площадь застройки

3,1 тыс. кв. м — размер здания

1,8 — площадь парковки

Визуализация проекта административно-торгового здания на ул. Сиреневая , 31. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«Мы посчитали, что нужно сохранить габариты здания, увеличив его этажность, для чего намерены реконструировать строение с использованием конструктивных элементов. Тем более, что градостроительная ситуация на наш взгляд позволяет все это сделать. И это тот редкий случай, когда городская земля будет использована наиболее рационально. К тому же, появились заказчики, готовые создать в районе действительно красивое и серьезное здание», — пояснил Золотов.

Парадную входную группу автор разместил на углу Балтийской и Сиреневой. Дополнительный вход будет с восточной стороны — проезда 1-го Балтийского. Оба входа выделены не только за счет большего объема, но и более темного оттенка отделки фасадов.

Визуализация проекта административно-торгового здания на ул. Сиреневая , 31. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«Наш объем станет акцентом окружающей застройки. За основу мы взяли концепцию разноуровневого выразительного объема с нарастанием на перекресток», — отметил автор проекта.

В здании планируется построить два лестнично-лифтовых узла и дополнительную лестницу, ведущую с парковки. Торговые помещения разместят на первом этаже, административную часть — на втором.

Оранжевый «дублер»

На презентации также отметили, что новый объект в вечернее время будет украшать подсветка. Яркими световыми и цветовыми «пятнами» особо выделят входные группы и основные градостроительные акценты по периметру.

Визуализация проекта административно-торгового здания на ул. Сиреневая , 31. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Территорию благоустроят. Здесь оборудуют зеленое место для отдыха горожан со скамейками.

Кстати, Владимир Золотов помимо серо-белого предложил еще один вариант цветового решения — с использованием теплого оранжевого оттенка.

Выбор был сделан с учетом многоэтажек рядом стоящего жилого комплекса «Матрешки». Его фасады отличаются ярко-оранжевыми акцентами. Члены градсовета, как и сам автор эскизов «забраковали» данный вариант, полагая, что не стоит ориентироваться на цветовое решение ЖК.

Поменьше «суеты»

Членам градостроительного совета понравился проект нового здания. Его одобрили практически единодушно. Но без рекомендаций не обошлось.

Визуализация проекта административно-торгового здания на ул. Сиреневая , 31. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Так, бывший главный архитектор города Сергей Боженко отметил, что формулировку «реконструкция» лучше заменить на «демонтаж» и «новое строительство», так как совершенно непонятно, как будет проводиться укрепление существующего фундамента, чтобы он смог выдержать еще пять дополнительных этажей.

«Несмотря на это, общее объемно-пространственное решение очень интересное. Мы видим некую динамично-развивающуюся композицию с контрастом фактур. Думаю, должно получиться красиво. И еще, здание может иметь самостоятельное колористическое решение, независящее от соседних „Матрешек“», — заметил эксперт.

Визуализация проекта административно-торгового здания на ул. Сиреневая , 31. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Руководитель Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин тоже поддержал проект нового здания. Он лишь порекомендовал внести небольшие изменения в его архитектуру — уменьшить динамику горизонтальных линий, чтобы «избежать ступенчатого, пирамидального перепада».

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников добавил, что выбранное решение выглядит довольно простым, но смотрится интересно. Остается лишь поработать над «сбивками ритма», которые, по его мнению, «вносят лишнюю суету».