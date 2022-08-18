18 августа
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Недвижимость

Дизайнеры представили проект необычной «двушки» с шестью окнами в семейном ЖК Oscar

Не каждый жилой дом может похвастаться отсутствием квартир малой площади. Однако жилой комплекс Oscar* на проспекте Красноармейском, 61Б спроектирован таким образом, что в доме квартиры только средней и выше средней площади. Одна из таких площадью 57,7 квадратных метров.

Жилой комплекс Oscar (визуализация).
Жилой комплекс Oscar (визуализация).
Студия дизайна и архитектуры New Design.

Необычная для Барнаула квартира с зимним садом, 5-ю окнами, одно из которых в прихожей — будет всегда наполнена светом и воздухом.

Студия дизайна и архитектуры New Design подготовила проект данной квартиры, разделив на жилые зоны — уютная спальня, трендовая кухня-гостиная, прихожая с объемным гардеробным шкафом. Монохромный дизайн, планировочное решение будет актуально для молодой современной семьи, следящей за трендами, — отмечают авторы проекта.

Жилой комплекс Oscar состоит из 2 блок-секций, в которых будут размещены 240 квартир. Всего в доме 17 оригинальных планировочных решений квартир, которые идеально подходят для проживания семей с детьми. Площадь квартир начинается с 45,9 квадратных метров, площадь самой большой квартиры — 105,1 квадратный метр.

Жилой комплекс Oscar (визуализация благоустройства).
Жилой комплекс Oscar (визуализация благоустройства).
Студия дизайна и архитектуры New Design.
Жилой комплекс Oscar (визуализация благоустройства).
Жилой комплекс Oscar (визуализация благоустройства).
Студия дизайна и архитектуры New Design.
Жилой комплекс Oscar (визуализация благоустройства).
Жилой комплекс Oscar (визуализация благоустройства).
Студия дизайна и архитектуры New Design.

ЖК Oscar имеет развитую социальную и коммерческую инфраструктуру — в шаговой доступности от дома находятся общеобразовательные учреждения, поликлиники, торговые центры, фитнес-клубы, удобная сеть общественного транспорта.

Подобрать оптимальную квартиру в жилом комплексе Oscar вы можете на сайте oscardom.ru, специалисты отдела продаж готовы ответить на вопросы по номеру телефона: +7 (3852)500−661.

Застройщик ООО СЗ «Аурис», с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Студия дизайна и архитектуры New Design

Сайт: newdesign-interior.ru

Телефон: +7 906 942 0402

* Oscar — Оскар

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