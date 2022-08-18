Дизайнеры представили проект необычной «двушки» с шестью окнами в семейном ЖК Oscar

Необычная для Барнаула квартира с зимним садом, 5-ю окнами, одно из которых в прихожей — будет всегда наполнена светом и воздухом.
Студия дизайна и архитектуры New Design подготовила проект данной квартиры, разделив на жилые зоны — уютная спальня, трендовая кухня-гостиная, прихожая с объемным гардеробным шкафом. Монохромный дизайн, планировочное решение будет актуально для молодой современной семьи, следящей за трендами, — отмечают авторы проекта.
Жилой комплекс Oscar состоит из 2 блок-секций, в которых будут размещены 240 квартир. Всего в доме 17 оригинальных планировочных решений квартир, которые идеально подходят для проживания семей с детьми. Площадь квартир начинается с 45,9 квадратных метров, площадь самой большой квартиры — 105,1 квадратный метр.
ЖК Oscar имеет развитую социальную и коммерческую инфраструктуру — в шаговой доступности от дома находятся общеобразовательные учреждения, поликлиники, торговые центры, фитнес-клубы, удобная сеть общественного транспорта.
Подобрать оптимальную квартиру в жилом комплексе Oscar вы можете на сайте oscardom.ru, специалисты отдела продаж готовы ответить на вопросы по номеру телефона: +7 (3852)500−661.
Застройщик ООО СЗ «Аурис», с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
Студия дизайна и архитектуры New Design
Сайт: newdesign-interior.ru
Телефон: +7 906 942 0402
* Oscar — Оскар