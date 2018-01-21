Дом с декоративными колоннами продают в Барнауле

Элитная 4-комнатная квартира, расположенная на Змеиногорском тракте в Барнауле, продается за 9 млн рублей. Изюминкой интерьера являются необычный дизайн потолка и стен и декоративные колонны, сообщает Недвижимость Алтай.
Площадь жилья — 155 кв. метров, высота потолков — три метра. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. По желанию мебель могут оставить новому владельцу.
Собственник готов обменять квартиру на недвижимость, спецтехнику, автомобили, строительные материалы и металлопрокат в Новосибирске, пишет "Недвижимость Алтай".
Элитный дом находится в сосновом лесу, напротив дендрария. Здесь шлагбаум, охраняемая парковка, огороженная детская площадка.
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