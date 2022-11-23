Дом с позолоченной кроватью и гостиной в стиле барокко продают за 15 млн рублей в Бийске

Настоящий дворец продают за 15 млн рублей в Бийске. Комнаты украшены в стиле барокко и обставлены дорогой мебелью. Он находится на ул.Красильникова. Объявление размещено на « Авито ».

Дом в 300 кв. м за 15 млн рублей в Бийске

Площадь дома — 300 кв. м. Сдин «жилой квадрат» стоит 50 тыс. рублей. В доме три этажа. На цокольном находятся спортзал с тренажерами и запасная котельная.

На первом этаже «сердце» квартиры — большая гостиная в стиле барокко. Она обставлена кожаными диваном и креслами.

В таком же стиле выполнены две спальни. Одну из них сделали в красных тонах и украсили позолотой. Кроме них, есть спальня для гостей и детская.

Также в квартире уместились ванная комната с джакузи и душем, прачечная и гардеробная.

Владельцы квартиры оставляют будущим хозяевам варочную панель, духовой шкаф, посудомоечную машину и другую мебель по дому

В шаговой доступности от дома — школа, детский сад, магазины, аптеки, остановки общественного транспорта.