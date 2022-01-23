Дом в «шоколаде»: во сколько в Барнауле обойдется особняк в стиле модерн с винтовой лестницей и бассейном-купелью

В краевой столице выставили на продажу коттедж площадью 278,2 кв. м. Он построен в Индустриальном районе на ул. Мраморная, 72. Размер участка под особняком составляет 11,5 соток. Недвижимость готовы отдать новым владельцам за 25,5 млн рублей. В цену входит вся мебель и техника.

Двухэтажный дом цвета «темный шоколад» выполнен в стиле модерн. Он построен из кирпича. Его фасад облицован панелями, имитирующими природный камень. Крыша покрыта мягкой кровлей Шингласс. Под ней «прячется» полноценный мансардный этаж, а под первым уровнем — подвал.

В подвале оборудован спортивный зал с приточной вентиляцией, хозяйственная комната, постирочная и котельная. К дому пристроен гараж со смотровой ямой и отдельным входом в жилую зону.

На территории коттеджа построена баня с бассейном-купелью, теплый стационарный бассейн с подогревом и беседка с барбекю.

В доме сделан дизайнерский ремонт. Интерьеры выполнены в современном стиле. Его «жемчужина» — красивая винтовая лестница из массива дерева. Еще один вход в особняк обеспечен через веранду.

В Барнауле за красивую цену продается «Шоколадный» особняк. «Авито».

Отсюда можно попасть коридор, далее в холл и т.д. На первом этаже разместились гостиная с камином, гостевая спальня, кухня-столовая, ванная комната с джакузи и стационарным душем.

На втором этаже располагается холл с винтовой лестницей, спальни и ванная. Мансардный этаж новый владелец сможет распланировать «под себя». Здесь построены два больших помещения и декоративная арка.