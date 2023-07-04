Дом-загадка. В окружении «хрущевок» и «брежневок» может вырасти внушительный многоквартирник

В Индустриальном районе на ул. Сухэ-Батора, 39 «Алгоритм-дом» планирует построить шестнадцатиэтажку. Эксперты градостроительного совета после просмотренной презентации эскиза даже не знают, как относится к проекту. Почему — расскажем в материале altapress.ru.

«АрхИ Групп» подготовил проект двухсекционного дома с объектами общественного назначения на первом этаже, а также подземной парковкой и кладовыми.

Вокруг, как отметили разработчики, преобладает застройка 1970-2000 годов в терракоторо-серых тонах, не выше девяти этажей.

Чтобы резко не контрастировать с «соседями», фасад нового дома планируют отделать фиброцементными плитами белых и бежевых тонах и бетонной плиткой под кирпич в темно-графитном цвете.

Входные группы украсят отделочными материалами с фактурой дерева светло-бежевого цвета. Их же используют на главном фасаде здания. Для кондиционеров предусмотрели специальные корзины и ниши на лоджиях.

«Вносим с существующую застройку ноту новизны», - отметила Татьяна Хармачева, представляющая проект.

Эскиз шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39. АрхИ Групп

Во дворе организуют площадки для детей, спорта и отдыха во дворе, посадят деревья и кустарники.

5,1 тыс. кв. м — площадь участка;

1,4 тыс. кв. м — площадь застройки;

225 — количество квартир. Расчетное количество жителей — 443.

У экспертов на заседании возникло много вопросов к выступлению. Например, не объяснили, как по ул. Сухэ-Батора будут двигаться пешеходы, не предоставили справки о мощности соседних детских садов и школ и т.п.

В представленной документации не показали перепад рельефа, оси, выносные линии, отметил заместитель председателя совета Антон Воробьев.

«Делаете так, чтобы нельзя было проверить? Достаточно элементарные вещи, - сказал он. - В следующий раз предложу подобное не рассматривать: пустой чертеж».

Эскиз шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39. АрхИ Групп

Главный архитектор края Виктор Четошников заострил внимание на вопросе плотности населения микрорайона. Он поинтересовался, проводился ли анализ того, до какой степени он может уплотняться и чем вообще обосновывались объемы в проекте.

Татьяна Хармачева отметила, что коэффициент плотности застройки не превышает норму.

«Поскольку объект будет находиться под пристальным вниманием жителей ближайших домов, основание объемов строительства должно быть железобетонным. Плотность населения скрупулезно посчитана, а на каждый вопрос должен быть ответ», - посоветовал Виктор Четошников.

Архитектор Сергей Шадрин одновременно и похвалил и покритиковал облик здания: «Видна работа мастера над фасадом и планировкой дома. Но он стоит в городе, вокруг есть здания и перекресток — на это надо обратить внимание. Две секции рядовых просто стоят. Нужны акцентики на углах зданий, перепады и т.д.».

Проект отправили на доработку.

О других проектах, которые рассмотрели на градостроительном совете в Барнауле читайте 5 июля на altapress.ru.