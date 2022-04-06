Дома скорби или радости. Как изменились цены на загородную недвижимость в Алтайском крае

Цена на загородные объекты в Алтайском крае практически не изменилась, отмечает руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин. По данным на конец февраля средняя стоимость такого жилья составляет 850 тыс. рублей, что на 3% ниже прошлогодних значений. Снизился ли спрос на частные и загородные дома и какие «жилые квадраты» на земле стоят дешевле — в материале altapress.ru.

Удивительная стабильность

По данным портала «Авито Недвижимость», в списке самых дорогих объектов лидирующие позиции занимают коттеджи. Их средняя цена составляет 6,8 млн рублей.

Следом за ними идут таунхаусы. Средняя стоимость такого жилья установилась на отметке 4,6 млн рублей.

Статистика , график. СС0

Дачи, в свою очередь, за год показали рост ценового предложения на 11%. Средняя стоимость такой недвижимости составляет 333 тыс. рублей за объект.

Что касается предложений категории «загородный дом», то они удивляют стабильностью. Стоимость покупки такого объекта не изменилась и держится на уровне 900 тыс. рублей.

Спрос в норме

От спроса на покупку загородной недвижимости в Алтайском крае также веет стабильностью. Он практически не изменился как за год (зафиксирован рост всего на 1%), так и по сравнению с январем (-1%).

Загородный дом. Pixabay.com.

«При этом объем предложения на „Авито Недвижимость“, где размещено самое большое количество объявлений в стране, в прошлом месяце увеличился на 3,5% по сравнению с январем 2022-го и снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Сергей Хахулин.

Такие разные коттеджи и таунхаусы

Что касается конкретных объектов, то сегодня среди самых дорогих домов и коттеджей пальму первенства удерживает большой особняк в поселке Семеновод в Бийском районе. Его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м, размер участка под ним — 158,9 соток. Стоимость — 170 млн рублей.

Самый дешевый — 70-летний дом без удобств в селе Афонино Заринского района. Владелец просить за него 20 тыс. рублей.

Среди таунхаусов особо выделяется предложение за 50 млн рублей. Это четырехкомнатные хоромы площадью 270 кв. м, построенные на Змеиногорском тракте, 104 к.2 в Барнауле.

Минимальную цену запрашивают за трехэтажный таунхаус в селе Лесное Бийского района. Его стоимость составляет 3,3 млн рублей.

Домик не только для отдыха

И, наконец, дачи. Самый дорогой объект недвижимости данной категории находится в селе Алтайское Алтайского района. На территории расположена база отдыха, поэтому дачу можно использовать в качестве готового бизнеса. Здесь есть дом мансардного типа из бруса (его площадь 70 кв. м), 12 щитовых домика с маленькими беседками и мангалом, отдельно стоящая кухня, баня и многое другое. Цена предложения — 10 млн рублей.

Дача в селе Алтайское Алтайского района за 10 млн рублей. «Авито». Дача в СНТ «Медик». «Авито».

Самая дешевая в Алтайском крае дача находится в Тальменском районе в СНТ «Медик». На участке размером 10 соток стоит одноэтажный дом, требующий ремонта. Стоимость объекта — 10 тыс. рублей. По словам автора объявления на «Авито», цена может быть скорректирована.

Рынок загородной недвижимости вошел в весенний сезон под эгидой ценовой устойчивости и стабильности спроса. Данный сектор богат предложениями на любой вкус — есть как элитные объекты с заоблачными ценниками, так и вполне демократичные варианты.

Изменится ли ситуация — покажет время. А пока жителей Алтайского края ждут дачный сезон и период отпусков. Для того и другого на рынке недвижимости наверняка найдется приемлемое предложение.