Дорого-богато: в Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко

В Барнауле продают коттедж площадью 580 квадратных метров. Снаружи он выполнен в стиле в стиле русского поместья, а внутренний дизайн относится к стилю арт-деко, сообщает "Недвижимость Алтай".
В цокольном этаже дома находятся котельная, мастерская, спортзал и полностью оборудованный домашний кинотеатр.
На первом этаже есть холл с гардеробной, санузел, кухня-столовая, гостиная с большим камином и вторым светом, кабинет, зимний сад. На втором этаже — три спальни с гардеробными, два санузла и большая терраса. Мансардный уровень сделали в стиле лофт с санузлом и гардеробной На участке построили 2 гаражных бокса на 4 автомобиля.
Стоимость коттеджа — 38 млн рублей. Вся мебель и техника достанется в подарок будущим жильцам.
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