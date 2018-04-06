Дорого-богато: в Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко

В Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитный особняк с домашним кинотеатром в стиле арт-деко. Фото : realtai.ru.

В цокольном этаже дома находятся котельная, мастерская, спортзал и полностью оборудованный домашний кинотеатр.

На первом этаже есть холл с гардеробной, санузел, кухня-столовая, гостиная с большим камином и вторым светом, кабинет, зимний сад. На втором этаже — три спальни с гардеробными, два санузла и большая терраса. Мансардный уровень сделали в стиле лофт с санузлом и гардеробной На участке построили 2 гаражных бокса на 4 автомобиля.

Стоимость коттеджа — 38 млн рублей. Вся мебель и техника достанется в подарок будущим жильцам.