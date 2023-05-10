10 мая
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Недвижимость

Дворец, а не квартира. Огромную четырешку продают за 12,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру больших размеров продают за 12,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Лазурной улице, 9.

Огромную четырешку продают за 12,5 млн рублей в Барнауле
Огромную четырешку продают за 12,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь четырешки составляет целых 100 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 125 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, десятом этаже кирпичного дома. Владельцы называют свой район самым востребованным и развитым в Барнауле.

"Окна выходят на обе стороны, при этом квартира не угловая и не торцевая", - указывают продавцы.

В квартире сделали современный ремонт из качественных материалов. Стены отделали декоративной каменной плиткой. Пол выложили ламинатом, имитирующим темное дерево.

В квартире есть просторная гостиная. Она совмещена с кухней, где оборудована столовая зона с большим деревянным столом. Есть отдельные кабинет, две спальни, раздельные санузел и ванная комната. На лоджии оборудована рабочая комната.

Также с квартирой идет кладовка на этаже.

В шаговой доступности находятся многоуровневый гаражный комплекс, фитнес центр "Магис Спорт", ТЦ "Праздничный", большое количество ресторанов, новые современные школы и детские сады.

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