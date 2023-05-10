Дворец, а не квартира. Огромную четырешку продают за 12,5 млн рублей в Барнауле

Площадь четырешки составляет целых 100 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 125 тыс. рублей.
Квартира находится на последнем, десятом этаже кирпичного дома. Владельцы называют свой район самым востребованным и развитым в Барнауле.
"Окна выходят на обе стороны, при этом квартира не угловая и не торцевая", - указывают продавцы.
В квартире сделали современный ремонт из качественных материалов. Стены отделали декоративной каменной плиткой. Пол выложили ламинатом, имитирующим темное дерево.
В квартире есть просторная гостиная. Она совмещена с кухней, где оборудована столовая зона с большим деревянным столом. Есть отдельные кабинет, две спальни, раздельные санузел и ванная комната. На лоджии оборудована рабочая комната.
Также с квартирой идет кладовка на этаже.
В шаговой доступности находятся многоуровневый гаражный комплекс, фитнес центр "Магис Спорт", ТЦ "Праздничный", большое количество ресторанов, новые современные школы и детские сады.