Дворец, украшенный в стиле барокко, продают за 22 млн рублей за Барнаулом

Владельцы называют особняк представительным и основательным. Его площадь составляет 191 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит 115 тыс. рублей.
Дом построен из сибита в 2017 году. Фасад дома облицован кирпичом, крыша покрыта металло-черепицей. В доме проведено газовое отопление, дополнительно установлен котел высокой мощности и генератор. Также есть своя скважина и местная канализация.
В доме три этажа. Ремонт сделан из качественных дорогих материалов. Комнаты оформлены в стиле барокко и украшены копиями известных картин.
В коттедже есть просторная гостиная, совмещенная с кухней, пять изолированных комнат и совмещенные санузлы на каждом этаже.
К дому прилегает участок в 10 соток. Дорожки выложили брусчаткой и украсили зеленым газоном. На участке высадили яблони, малину, декоративный виноград.