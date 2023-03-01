Дворцы для Дюймовочек. Сколько стоят микроквартиры в Барнауле

Altapress.ru изучил объявления на Avito с квартирами до 15 кв. м. и выбрал самые бюджетные, крохотные и любопытные предложения. Все эти малыши — именно квартиры, а не комнаты с удобствами. По крайней мере, так утверждают продавцы.

Самые бюджетные предложения

На первом месте жилье на четвертом этаже в пятиэтажном общежитии ул. Эмилии Алексеевой, 84а. 12,8 кв. м. стоят 990 тыс. рублей.

В объявлении владельцы отмечают, что помещение теплое и с новым ремонтом, который выполнен в светлых тонах — это визуально расширяет площадь. Каждое утро можно любоваться восходом, на который выходят окно. «В квартире всегда солнечно, но не жарко, как на западе», — сообщают продавцы.

Квартира-студия , ул. Эмилии Алексеевой , 84а. Avito , Этажи Квартира-студия , ул. Эмилии Алексеевой , 84а. Avito , Этажи

Подороже однокомнатная квартира в 10,8 кв. м. на первом этаже в доме на ул. Попова, 99. Стоимость такого жилья в панельке 1989 года постройки оценивают в 1,1 млн рублей.

Квартира , ул. Попова , 99. Avito

На третьем по дешевизне месте — студия-аппартаменты на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании на ул. Гущина, 151. У владельца будет своя ванная комната и кухонная зона.

Как отмечают продавцы, в доме недавно провели капитальный ремонт. А еще здесь невозможно прописаться из-за статуса жилплощади. 14 кв. м. можно заполучить за 1,15 млн рублей.

Квартира , ул. Гущина , 151. Avito

Самые дорогие малютки

Третья по дороговизне однокомнатная квартира в 14,8 кв. м. в трехэтажном доме 1962 года постройки на ул. Профинтерна, 38 — его парадный фасад отделан желтым сайдингом. Миниатюрное жилье с косметическим ремонтом на втором этаже обойдется в 2 млн рублей.

Квартира , ул. Профинтерна , 38. Avito Квартира , ул. Профинтерна , 38. Avito Квартира , ул. Профинтерна , 38. Avito

Дороже обойдется квартира студия на ул. Димитрова, 38. Находится она, как говорят владельцы, в тихом центре города — далеко за пр. Комсомольским. Возможность жить на третьем этаже, на 15 кв. м. и кафельном полу, а также пользоваться собственным утепленным балконом стоит 2,3 млн рублей.

Квартира , ул. Димитрова , 38. Avito

Рекордсмен по стоимости — студия в 15 кв. м на ул. Челюскинцев, 80В/1. Здесь отличный ремонт, новая мебель и сантехника. Интерьер выполнен в бело-бежево-серых тонах. Бонус — ванная, а не душ. Двор у 18-этажного дома закрытый, с детской и спортивной площадкой.

Такая студия на 9 этаже стоит 3,7 млн рублей — 247 тыс. рублей за кв. м.

Квартира , ул. Челюскинцев , 80В/1. Avito Квартира , ул. Челюскинцев , 80В/1. Avito Квартира , ул. Челюскинцев , 80В/1. Avito Квартира , ул. Челюскинцев , 80В/1. Avito

Самые миниатюрные варианты

«Русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий» — в самые крохотные барнаульские студии поместятся разве что лавка и свечка. Но те, кто только мечтает о собственном угле в эпоху высоких цен на недвижимость, довольны и этим.

12 кв. м. Это студия в панельном доме на ул. Попова, 143 на первом этаже. Как отмечает продавец, после свежего современного ремонта в квартире никто не жил. Хозяин полностью поменял пол и фартук у кухонной зоны. Совмещенный санузел выложен кафельной плиткой. Цена — 1,9 млн рублей.

Квартира , ул. Попова , 143. Avito Квартира , ул. Попова , 143. Avito Квартира , ул. Попова , 143. Avito Квартира , ул. Попова , 143. Avito

11 кв. м. Вариант практически в сердце города — на ул. Гоголя, 24Б — у пересечения с пр. Комсомольским. Студия на четвертом из пяти возможных этажей.

Площадь, конечно, небольшая, но есть лоджия, остекленная в пол. Вид, правда, на частный дом и школу. В микроскопической ванной комнате поместились душ и туалет. Стоимость жилья — 1,95 млн рублей.

Квартира , ул. Гоголя , 24Б. Avito Квартира , ул. Гоголя , 24Б. Avito Квартира , ул. Гоголя , 24Б. Avito

И наконец вариант с самой маленькой площадью в городе — 10,8 кв. м., которые продают за 1,1 млн рублей на ул. Попова, 99. Об этой «однушке» мы уже упоминали в блоке с самым бюджетным жильем.

Где больше всего малюток

Больше всего объявлений относятся с Ленинскому району — 21. На одно меньше — в Октябрьском. Девять вариантов предлагают в Индустриальном районе. По шесть — в Железнодорожном и Центральном районе.

Далее мы разберем несколько любопытных вариантов, которые можно найти на сайте объявлений.

Туалет — через шторку

Классический пример, который представляешь, думая о покупке жилья в 12,4 кв. м: туалет на расстоянии вытянутой руки от кухни.

Правда, к счастью для владельцев, все не так печально, как в некоторых петербургских коммуналках: унитаз находится не на самой кухне, прикрытый столешницей, а в отдельном закутке со стенами и шторкой — при желании можно ее заменить на дверку.

Квартира-комната , ул. Петра Сухова , 9А/1. Avito Квартира-комната , ул. Петра Сухова , 9А/1. Avito Квартира-комната , ул. Петра Сухова , 9А/1. Avito

Продавцы студии на ул. Петра Сухова, 9А/1 отмечают, что жилье капитально отремонтировано: новая проводка, канализация, водопровод, счетчики. Также хозяева утеплили стены.

Только есть нюанс — официально это комната. «Но по желанию можно переоформить в квартиру!», — пишут в объявлении. За комнату-квартиру просят 1,2 млн рублей.

Жилье с микрованной

Эта квартира с общей площадью 13 кв. м. находится на пятом этаже пятиэтажного дома на ул. Петра Сухова, 9А/2, по соседству с предыдущем вариантом. Приятный серый ремонт, кухонный гарнитур и даже ванна в объединенном санузле — очень миниатюрная.

Стоимость этого варианта — 1,27 млн рублей.

Патриотическая урбан-студия

Весь «урбан» содержится в городском пейзаже на плотных шторах и фотообоях. А весь патриотизм в том, что на последних изображен барнаульский шпиль. Кстати, сама студия от него находится совсем недалеко: дом расположен на ул. Совесткой, 6/1.

Жилье в 12,5 кв. м. на первом этаже оценивают в 1,4 млн рублей.