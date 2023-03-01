1 марта
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Недвижимость

Дворцы для Дюймовочек. Сколько стоят микроквартиры в Барнауле

Altapress.ru изучил объявления на Avito с квартирами до 15 кв. м. и выбрал самые бюджетные, крохотные и любопытные предложения. Все эти малыши — именно квартиры, а не комнаты с удобствами. По крайней мере, так утверждают продавцы.

Квартира, ул. Совесткая, 6/1.
Квартира, ул. Совесткая, 6/1.
Avito

Самые бюджетные предложения

На первом месте жилье на четвертом этаже в пятиэтажном общежитии ул. Эмилии Алексеевой, 84а. 12,8 кв. м. стоят 990 тыс. рублей.

В объявлении владельцы отмечают, что помещение теплое и с новым ремонтом, который выполнен в светлых тонах — это визуально расширяет площадь. Каждое утро можно любоваться восходом, на который выходят окно. «В квартире всегда солнечно, но не жарко, как на западе», — сообщают продавцы.

Квартира-студия, ул. Эмилии Алексеевой, 84а.
Квартира-студия, ул. Эмилии Алексеевой, 84а.
Avito, Этажи
Квартира-студия, ул. Эмилии Алексеевой, 84а.
Квартира-студия, ул. Эмилии Алексеевой, 84а.
Avito, Этажи

Подороже однокомнатная квартира в 10,8 кв. м. на первом этаже в доме на ул. Попова, 99. Стоимость такого жилья в панельке 1989 года постройки оценивают в 1,1 млн рублей.

Квартира, ул. Попова, 99.
Квартира, ул. Попова, 99.
Avito

На третьем по дешевизне месте — студия-аппартаменты на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании на ул. Гущина, 151. У владельца будет своя ванная комната и кухонная зона.

Как отмечают продавцы, в доме недавно провели капитальный ремонт. А еще здесь невозможно прописаться из-за статуса жилплощади. 14 кв. м. можно заполучить за 1,15 млн рублей.

Квартира, ул. Гущина, 151.
Квартира, ул. Гущина, 151.
Avito

Самые дорогие малютки

Третья по дороговизне однокомнатная квартира в 14,8 кв. м. в трехэтажном доме 1962 года постройки на ул. Профинтерна, 38 — его парадный фасад отделан желтым сайдингом. Миниатюрное жилье с косметическим ремонтом на втором этаже обойдется в 2 млн рублей.

Квартира, ул. Профинтерна, 38.
Квартира, ул. Профинтерна, 38.
Avito
Квартира, ул. Профинтерна, 38.
Квартира, ул. Профинтерна, 38.
Avito
Квартира, ул. Профинтерна, 38.
Квартира, ул. Профинтерна, 38.
Avito

Дороже обойдется квартира студия на ул. Димитрова, 38. Находится она, как говорят владельцы, в тихом центре города — далеко за пр. Комсомольским. Возможность жить на третьем этаже, на 15 кв. м. и кафельном полу, а также пользоваться собственным утепленным балконом стоит 2,3 млн рублей.

Квартира, ул. Димитрова, 38.
Квартира, ул. Димитрова, 38.
Avito

Рекордсмен по стоимости — студия в 15 кв. м на ул. Челюскинцев, 80В/1. Здесь отличный ремонт, новая мебель и сантехника. Интерьер выполнен в бело-бежево-серых тонах. Бонус — ванная, а не душ. Двор у 18-этажного дома закрытый, с детской и спортивной площадкой.

Такая студия на 9 этаже стоит 3,7 млн рублей — 247 тыс. рублей за кв. м.

Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Avito
Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Avito
Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Avito
Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Квартира, ул. Челюскинцев, 80В/1.
Avito

Самые миниатюрные варианты

«Русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий» — в самые крохотные барнаульские студии поместятся разве что лавка и свечка. Но те, кто только мечтает о собственном угле в эпоху высоких цен на недвижимость, довольны и этим.

12 кв. м. Это студия в панельном доме на ул. Попова, 143 на первом этаже. Как отмечает продавец, после свежего современного ремонта в квартире никто не жил. Хозяин полностью поменял пол и фартук у кухонной зоны. Совмещенный санузел выложен кафельной плиткой. Цена — 1,9 млн рублей.

Квартира, ул. Попова, 143.
Квартира, ул. Попова, 143.
Avito
Квартира, ул. Попова, 143.
Квартира, ул. Попова, 143.
Avito
Квартира, ул. Попова, 143.
Квартира, ул. Попова, 143.
Avito
Квартира, ул. Попова, 143.
Квартира, ул. Попова, 143.
Avito

11 кв. м. Вариант практически в сердце города — на ул. Гоголя, 24Б — у пересечения с пр. Комсомольским. Студия на четвертом из пяти возможных этажей.

Площадь, конечно, небольшая, но есть лоджия, остекленная в пол. Вид, правда, на частный дом и школу. В микроскопической ванной комнате поместились душ и туалет. Стоимость жилья — 1,95 млн рублей.

Квартира, ул. Гоголя, 24Б.
Квартира, ул. Гоголя, 24Б.
Avito
Квартира, ул. Гоголя, 24Б.
Квартира, ул. Гоголя, 24Б.
Avito
Квартира, ул. Гоголя, 24Б.
Квартира, ул. Гоголя, 24Б.
Avito

И наконец вариант с самой маленькой площадью в городе — 10,8 кв. м., которые продают за 1,1 млн рублей на ул. Попова, 99. Об этой «однушке» мы уже упоминали в блоке с самым бюджетным жильем.

Где больше всего малюток

Больше всего объявлений относятся с Ленинскому району — 21. На одно меньше — в Октябрьском. Девять вариантов предлагают в Индустриальном районе. По шесть — в Железнодорожном и Центральном районе.

Далее мы разберем несколько любопытных вариантов, которые можно найти на сайте объявлений.

Туалет — через шторку

Классический пример, который представляешь, думая о покупке жилья в 12,4 кв. м: туалет на расстоянии вытянутой руки от кухни.

Правда, к счастью для владельцев, все не так печально, как в некоторых петербургских коммуналках: унитаз находится не на самой кухне, прикрытый столешницей, а в отдельном закутке со стенами и шторкой — при желании можно ее заменить на дверку.

Квартира-комната, ул. Петра Сухова, 9А/1.
Квартира-комната, ул. Петра Сухова, 9А/1.
Avito
Квартира-комната, ул. Петра Сухова, 9А/1.
Квартира-комната, ул. Петра Сухова, 9А/1.
Avito
Квартира-комната, ул. Петра Сухова, 9А/1.
Квартира-комната, ул. Петра Сухова, 9А/1.
Avito

Продавцы студии на ул. Петра Сухова, 9А/1 отмечают, что жилье капитально отремонтировано: новая проводка, канализация, водопровод, счетчики. Также хозяева утеплили стены.

Только есть нюанс — официально это комната. «Но по желанию можно переоформить в квартиру!», — пишут в объявлении. За комнату-квартиру просят 1,2 млн рублей.

Жилье с микрованной

Эта квартира с общей площадью 13 кв. м. находится на пятом этаже пятиэтажного дома на ул. Петра Сухова, 9А/2, по соседству с предыдущем вариантом. Приятный серый ремонт, кухонный гарнитур и даже ванна в объединенном санузле — очень миниатюрная.

Стоимость этого варианта — 1,27 млн рублей.

Патриотическая урбан-студия

Весь «урбан» содержится в городском пейзаже на плотных шторах и фотообоях. А весь патриотизм в том, что на последних изображен барнаульский шпиль. Кстати, сама студия от него находится совсем недалеко: дом расположен на ул. Совесткой, 6/1.

Жилье в 12,5 кв. м. на первом этаже оценивают в 1,4 млн рублей.

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