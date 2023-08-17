Двушку готической принцессы в памятнике архитектуры продают за 7,5 млн рублей

Двухкомнатную квартиру, расположенную в доме - памятнике архитектуры, продают за 7,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на проспекте Ленина, 107.

Площадь квартиры составляет 55,3 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 135 тыс. рублей.

Двушка находится на последнем, третьем этаже в доме, который был признан памятником архитектуры. Дом построили из кирпича в 1950 году. Отсюда открывается отличный вид на главную площадь города.

Дизайн квартиры сочетает в себе предметы прошлого века и при этом современные решения. По этой причине кажется, что здесь живет принцесса, любящая готический стиль.

"Для нас было важно сохранить дух квартиры и атмосферы времени, но при этом наполнить ее современными удобствами и прогрессом!" - объясняют владельцы.

В квартире есть гостиная с балконом и видом на проспект Ленина, большая спальня с большой и эффектной кроватью и зоной гардероба. А также кухня и просторная ванная.

Многие предметы интерьера владельцы привезли специально из Стамбула - для них специально подобрали эклектичный интерьер. Атмосферы добавляет подсветка на потолке и разное освещение.