Двушку готической принцессы в памятнике архитектуры продают за 7,5 млн рублей

Площадь квартиры составляет 55,3 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 135 тыс. рублей.
Двушка находится на последнем, третьем этаже в доме, который был признан памятником архитектуры. Дом построили из кирпича в 1950 году. Отсюда открывается отличный вид на главную площадь города.
Дизайн квартиры сочетает в себе предметы прошлого века и при этом современные решения. По этой причине кажется, что здесь живет принцесса, любящая готический стиль.
"Для нас было важно сохранить дух квартиры и атмосферы времени, но при этом наполнить ее современными удобствами и прогрессом!" - объясняют владельцы.
В квартире есть гостиная с балконом и видом на проспект Ленина, большая спальня с большой и эффектной кроватью и зоной гардероба. А также кухня и просторная ванная.
Многие предметы интерьера владельцы привезли специально из Стамбула - для них специально подобрали эклектичный интерьер. Атмосферы добавляет подсветка на потолке и разное освещение.
"Отлично подойдет, как инвестиция в посуточную аренду. Так же она будет отличным домом для творческого человека, влюбленного в эстетику и удобство", - заявляют хозяева квартиры.