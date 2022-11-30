30 ноября
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Недвижимость

Элитный пентхаус с видом на зеленое море тайги продают за 16 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатную квартиру с красивым видом на лес продают за 16 млн рублей в Барнауле. Она находится на 6-ой Нагорной улице, 15Г/9. Объявление размещено на Авито.

Пятикомнатная квартира 148 кв. м за 16 млн рублей
Пятикомнатная квартира 148 кв. м за 16 млн рублей
Авито

Площадь пентхауса — 148 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 108 тыс. рублей.

Квартира — двухуровневая и занимает последние, 15 и 16 этажи дома. Он панельный, его сдали в 2021 году. В нем работают пассажирский и грузовой лифты.

Квартиру еще не отделали, и она готова для различных дизайнерских решений. Владелец предлагает заменить окна на панорамные, чтобы из них было лучше видно большой лес.

«Вид на круглогодичное зеленое море тайги, ни одного дома или вышки на горизонте, закат напротив окон!» — описывает продавец.

Кроме того владелец предлагает снести стены на первом этаже и сделать выход на крышу. Там можно оборудовать собственную террасу.

От дома есть выход на трассу здоровья.

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