Барнаульский строитель Евгений Клейнатовский рассказал, почему предприниматель виноват всегда и во всем

В Барнауле в желто-оранжевой кирпичной высотке на пр. Ленина, 195-а кипит работа. Проблемный долгострой готовят к передаче жильцам, хотя еще в октябре дольщики стояли у стен многоэтажки и митинговали. Два с половиной года они ждали сдачи объекта. О причинах простоя, хитростях приставов и презумпции виновности altapress.ru рассказал замдиректора «Монтажной компании „ПР-Холдинг“» Евгений Клейнатовский.

Проблемы с домом на пр. Ленина у «ПР-Холдинга» начались в 2018 году. Компания не успела вовремя ввести в эксплуатацию первую очередь. Иски по неустойкам попали в службу судебных приставов по Алтайскому краю (УФССП). И — завертелось.

Читать далее Федеральное ведомство наложило запрет на регистрационные действия с недвижимостью, арестовало все счета. Достраивать дома на пр. Ленина, 195-а и ул. Партизанской, 76 было не на что. Началась длительная борьба с УФССП, растянувшаяся на два с половиной года. Наконец, благодаря резервам и воле к победе «ПР-Холдинг» готов до конца года сдать объект на проспекте Ленина. Стройка близится к завершению.

Корреспонденты altapress.ru побывали на объекте «ПР-Холдинга» на пр. Ленина, 195-а, который застройщик готовит к сдаче.

Откуда ноги растут

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

— Евгений Давыдович , длинная история с оттягиванием срока сдачи дома на пр. Ленина началась с долга по исполнительным листам. Как он появился?

— Неустойка возникла из-за нарушения сроков ввода первой очереди. 2014−2015 годы были достаточно сложными для всей экономики. Общий спад, рост курса основных валют, снижение реальных доходов населения, в отношении России ввели санкции. Провалился рынок недвижимости. На тот момент мы не брали коммерческих кредитов. Увидев кассовый разрыв, попытались получить заем, но банки нам отказали. В итоге нашли средства и за свой счет достроили первую очередь. Однако из-за экономических перипетий нарушили сроки ввода.

— О каких сроках идет речь?

— Месяцев шесть-восемь. Главное, что мы, не смотря ни на что, достроили эту очередь. Из-за сбоя несколько покупателей отсудили неустойку. Сформировался долг в размере 4 млн рублей. «ПР-Холдинг» никогда не отказывался от обязательств и выплачивал его по мере сил. Но мы не имели права это делать за счет денег дольщиков второй и третьей очереди. Платить по долгам компания может только с выручки, а она появится после сдачи строящихся домов на пр. Ленина, 195-а и ул. Партизанской, 76. Мы не раз пытались объяснить это приставам, незаконно арестовавшим объекты и счета из-за долгов компании, как и то, что все деньги от продажи квартир — не наши. До тех пор, пока дома не введены в эксплуатацию, это средства дольщиков.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

Простая юридическая формула

— Иными словами , «ПР-Холдинг» не является собственником домов?

— Конечно, нет. Условно говоря, наша компания выступает в роли председателя кооператива, за долги которого вкладчики не отвечают. Более того, никаких прав на построенный объект он тоже не имеет. Это очень простая юридическая формула, которую не берут в расчет ни приставы, ни судья. Мы подали иск в суд Железнодорожного района, чтобы там оценили правомочность действий сотрудников службы судебных приставов. Но, получив решение, так и не увидели внятного обоснования, почему формула не сработала. Попробуем выяснить это в краевом суде — через месяц будем подавать апелляцию.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

— Насколько нам известно , прокуратура тоже подключилась?

— Да, но это ведомство защищает интересы людей. Ключевой момент: арестовывая имущество, не принадлежащее застройщику, приставы наносят значительный ущерб гражданам. Во-первых, таким образом они покушаются на средства третьих лиц, не отвечающих за долги застройщика. Во-вторых, из-за действий приставов дольщики не могут вовремя получить жилье. Мы же хотим донести до суда, что ведомство допустило ряд нарушений. В частности, речь идет о несоизмеримости долга и арестованного имущества.

— Можете подробнее об этом рассказать?

— Об этом мы не раз говорили, в том числе главному судебным приставу Алтайского края Дмитрию Лабутину и членам рабочей группы, созданной при мэрии Барнаула. Изначально задолженность была несоизмеримо меньше, чем стоимость арестованного имущества. При доге в пять тысяч никто не может забрать пятьдесят. «ПР-Холдинг» задолжал 4 млн рублей, а арестовали более 400 млн. И это никого не смутило. При этом, особо не разбираясь в нюансах, ведомства всю вину за сложившуюся ситуацию упорно перекладывают на нас. И это какая-то презумпция виновности.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

Факт Все участки, на которых ведет строительство «ПР-Холдинг», обременены залогом. Залогодержателями выступают дольщики. Их на объектах, расположенных по адресам пр. Ленина, 195-а и ул. Партизанская, 76, насчитывается порядка 100 человек. Тем не менее служба судебных приставов попыталась выставить на торги участок на Партизанской, 76. Но суд вовремя разобрался и категорически отказал ведомству в иске. Земля не принадлежит должнику, то есть «ПР-Холдингу». В случае продажи будут нарушены права залогодержателей.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

«Ты виноват во всем»

— То есть вас сразу записали в виновные.

— Я говорю в целом о тенденции. К сожалению, сегодня предприниматель виноват всегда и во всем. Яркий пример — проверки. С ними регулярно сталкивается любой бизнесмен. Так, у проверяющих нет понятия «нулевой акт». Они просто обязаны найти нарушение, даже если такового нет. Иначе их обвинят в сговоре. Приходится выкручиваться и договариваться о внесении небольших недочетов.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

— И как это связано с историей долгостроя на проспекте Ленина?

— Позиция ведомств простая — ты во всем виноват. Два с половиной года мы боремся с судебными приставами. Из-за этого не могли достроить дом на пр. Ленина, 195-а, готовность которого еще в 2018 году была более 80%. Приставы не торопятся вникать в ситуацию и признавать свои ошибки. В то же время у прокуратуры и администрации города появились вопросы не к УФССП, а к нам. «ПР-Холдинг» несколько раз проверяли. Искали хоть одну сворованную копейку. Не нашли. Мы смогли отчитаться за каждый потраченный рубль. Что это, как не презумпция вины?

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

Верх цинизма

— Может быть , вы просто не говорите про другие долги?

— У «ПР-Холдинга» есть только один большой долг и желание, как можно быстрее сдать объекты и передать ключи от готовых квартир дольщикам. Кроме неустойки, задолженностей у компании нет — ни по налогам, ни перед поставщиками, ни перед подрядчиками. Более того, у компании нет кредитной нагрузки. Все документы, подтверждающие это, есть у нас и в материалах суда. Да, оговорюсь, были два поставщика, которые отсудили у нас примерно по 200 тыс. рублей.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

— Они не могли осложнить ситуацию?

— Нет, мы давно все выплатили. Забавно другое. Зная о том, что компания никому не должна, в 2019 году приставы разослали письма в налоговую службу (ФНС) краевого и районного уровней. Их суть сводилась к тому, чтобы налоговики подали иск о банкротстве компании «ПР-Холдинг».

— И какое же основание , если нет долгов по налогам?

— Задолженность по уплате суммы взысканного исполнительного сбора. Это дополнительная выплата в качестве меры публично-правовой ответственности. Ее начисляют из-за правонарушения в процессе исполнительного производства. Дело в том, что ФНС — единственный уполномоченный федеральный орган, который консолидированно представляет интересы государства в иске о банкротстве. Приставы же за счет налоговой пытались выйти сухими из воды. И это — верх цинизма.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

Взятки гладки

— Как вы считаете , почему сотрудники ведомства пошли на такой странный шаг?

— С момента возбуждения дела по банкротству производство по исполнительным листам приостанавливается, их передают арбитражному управляющему. Когда запускается процедура банкротства должника, у пристава наступает счастливый день. Все производства по делу закрываются, а ворох бумаг становится чужой головной болью. Вопрос лишь в том, что в рассылке таких писем нет состава преступления.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

— И как же отреагировала налоговая служба?

— ФНС не заинтересована в том, чтобы ее руками банкротили застройщика. Она не стала подавать иск в арбитражный суд. Объективно для банкротства «ПР-Холдинга» просто нет оснований: просроченной кредиторки как таковой нет, общая сумма освоений — более 700 млн рублей. Мы хотим спокойно закончить инвестиционные циклы, передать квартиры гражданам, посудиться с приставами и выплатить исполнительные листы.

— Евгений Давыдович , за все время судебных тяжб компания наверняка понесла убытки. Вы намерены подавать в суд на службу судебных приставов в связи с этим?

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

— Сначала мы сдадим объекты, в первую очередь на пр. Ленина, 195-а. Но затем обязательно обратимся в прокуратуру, чтобы там дали оценку действиям приставов на соответствие административному и уголовному законодательству. Гражданское законодательство содержит положения, в соответствии с которыми возможно возмещение убытков, причиненных государственными органами в результате их незаконных действий.

— На последнем заседании рабочей группы вы сказали , что к концу года сдадите дом. Вы успеете?

— Уверен, что успеем. 12 ноября мы подали уведомления о начале госприемки объекта. Сейчас заканчивается отделка третьего подъезда, в квартиры подано тепло, благоустройство завершено на 100%. Дом в течение месяца будут проверять независимые лаборатории. Получив заключения, мы все передадим в Государственную инспекцию. Сегодня мы готовы запускать бригады строителей дольщиков для чистовой отделки квартир. Им нужно только уведомить нас о своем желании.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

— Евгений Давыдович , не отпало ли желание работать дальше? Наверняка ситуация с приставами ударит по репутации , могут упасть продажи.

— Да, мы будем работать дальше. Могли бы обанкротиться и забыть про все, но лучше от этого никому не станет, в первую очередь нам. Впереди завершение объекта на улице Партизанской. Там тоже дольщики, и их права также нарушаются. История с просрочкой закончится и забудется, а готовые объекты останутся. Качественная квартира будет радовать покупателя и его семью долгие годы. Да, мы построили дом не вовремя, но зато качественно. Думаю, это как-то уравновесит ситуацию. Рост стоимости такой недвижимости уже составляет около 20 процентов, что компенсирует инвестиционные вложения.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

О чем еще рассказал Евгений Клейнатовский

О качестве строительства — Сибирякам нужно почаще читать сказку про трех поросят, особенно перед покупкой недвижимости. У кого-то домик каменный, а у кого-то — из соломы. Наша компания отвечает за качество построенных объектов, поэтому к нам за 20 с лишним лет работы не было претензий от клиентов. «ПР-Холдинг» строит из расчета максимального энергосбережения. Стены наших домов на пр. Ленина, 195-а почти метр шириной. О гарантийном сроке — Вы удивитесь, но сегодня гарантия на дом — пять лет. Я уверен, что это неправильно. Должен быть дифференцированный срок. Для энергосистем — не меньше 30 лет, крыши — не менее 40 лет, а стены дома должны стоять порядка 100 лет. Не все современные новостройки смогут выдержать такой срок. Поэтому пять лет — это законное основание для девелоперов строить некачественно. Моя позиция: нельзя выставлять такой низкий порог гарантии на недвижимость. О возведении проблемного дома В строительство дома на пр. Ленина, 195-а осталось инвестировать меньше 10 млн рублей. Застройщик, по его утверждению, обладает собственными средствами для того, чтобы как можно быстрее сдать объект и передать квартиры отчаявшимся дольщикам.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.