Федеральное ведомство обязали убрать кондиционеры с фасада знаменитого дома с аркой в Барнауле

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) дошло до Верховного суда, пытаясь доказать, что законно установило кондиционеры в Барнауле на фасаде дома-памятника (известного своей аркой с эффектными розетками на своде). Демонтировать оборудование требовало управление охраны объектов культурного наследия — Алтайохранкультура — после жалобы одного из жильцов. Охранное ведомство добилось решения в свою пользу — но кондиционеры пока остаются на месте.

Сначала была жалоба

Пятиэтажный дом на пр. Ленина, 81 построили в 1954-м для работников «Трансмаша». Имя его архитектора не сохранилось — а жаль. Высокий арочный проезд в центре дома с коваными двустворчатым воротами мог сделать его знаменитым.

В 1990-х первые этажи дома заняли магазины и ведомства, включая антимонопольное. Уже в XXI веке антимонопольщики установили кондиционеры — но не на красиво декорированном главном фасаде, а на простеньком дворовом.

Летом 2021 года недовольный жилец дома написал жалобу в Алтайохранкультуру, ведь этот дом — объект культурного наследия. Он считал, что установка антимонопольщиками внешних блоков кондиционирования нарушает Жилкодекс и порядок проведения работ на домах-памятниках.

Дом на пр. Ленина 81 Аукционная документация на rts-tender.ru

Потом начался суд

Управление охраны объектов оказалось отзывчивым. На место оно прислало сотрудника, составившего акт. В дальнейшем же в кондиционерах усмотрели нарушения.

Во-первых, работы по установке оборудования «проведены в отсутствие письменного задания и разрешения на проведение, а также в отсутствие согласованной с ним проектной документации».

Во-вторых, сама установка привела к изменению облика объекта культурного наследия и ухудшило условия, необходимые для его сохранения.

В итоге УФАС получило предписание: демонтировать оборудование — четыре кондиционера фирмы «Бирюса», два — фирмы Midea. А после демонтажа сделать ремонт в местах их крепления. После этого оба ведомства начали судиться.

Дом на пр. Ленина , 81 «ГенСтройПроект», документация по капремонта.

Первая инстанция пошла навстречу

Антимонопольщики, подавшие иск, просили признать предписание Алтайохранкультуры незаконным.

Ведь кондиционеры на первом этаже дворового фасада не приводят к изменению облика дома-памятника. Есть же в законе определение: изменение архитектурного объекта — это достройка, перестройка или перепланировка. А тут ничего подобного не произошло.

Кроме того, из фотографий, показанных суду, нельзя сделать вывод, что оборудование на дворовом фасаде искажает целостность восприятия дома, считали в УФАС. И, к тому же, на демонтаж и ремонт придется потратить как минимум 400 тыс. бюджетных рублей.

В краевом арбитраже УФАС одержало безоговорочную победу — предписание признали незаконным.

Дом в Барнауле на пр. Ленина , 81. Altapress.ru

Во-первых, нет доказательств, что кондиционеры изменили облик объекта и ухудшили его состояние. Во-вторых, прямого запрета на установку этого оборудования на домах-памятниках в законах нет.

Нельзя сверлить стены

Но все вышестоящие инстанции решили, что алтайская судья не права. Во-первых, есть охранное обязательство на этот дом. И оно прямо запрещает проведение работ, изменяющих предмет охраны.

Во-вторых, установка кондиционеров предполагает нарушение целостности стен и фасада — ведь нужно зафиксировать блок, просверлить стены, проложить электропроводку.

А это может нарушить сохранность задания, причинить ему вред и изменить его архитектурный облик.

Дом в Барнауле на пр. Ленина , 81. Altapress.ru Дом в Барнауле на пр. Ленина , 81. Altapress.ru

И, наконец, в-третьих: есть утвержденный порядок проведения работ на объекте культурного наследия. Для этого Алтаохранкультура должна выдать задание и разрешение и согласовать проект, чего сделано не было.

Причем проектировать и устанавливать оборудование могут только организации с особой лицензией.

Далеко идущие последствия

Судились ведомства больше года, прошли четыре инстанции. Антимонопольщики проиграли и в апелляции, и в кассации, а Верховный суд не увидел оснований рассматривать их жалобу.

Последнее решение по делу вынесено в конце декабря 2022 года. Но кондиционеры на стене дома не исчезли. Причем их там больше десятка.

Если выяснится, что и другие организации и жильцы установили это оборудование, не получив разрешение охранного ведомства и не согласовав с ним проект, это судебное решение может иметь далеко идущие последствия. Кондиционеры придется демонтировать и другим нарушителям, а потом устанавливать снова — уже по правилам.

Дом в Барнауле на пр. Ленина , 81. Altapress.ru

В 2019 году Министерство культуры РФ утвердило, что 35% многоквартирных домов, включенных в реестр объектов культурного наследия, имеют кондиционеры на фасадах или спутниковые антенны.

Чем не нравились кондиционеры в обычных зданиях

Altapress.ru нашел еще несколько судебных процессов, связанных с кондиционерами, но в обычных жилых многоэтажках, не включенных в реестр объектов культурного наследия. Дела разные, общее же в них одно: судьи требуют получать разрешение на установку этого оборудования от общего собрания собственников помещений.

История с грязными каплями

Суть дела. В 2021 году семья из четырех человек, живущая на пятом этаже дома в Бийске, пожаловалась на кондиционер соседа с шестого этажа.

В суде мать семейства Татьяна М. заявила, что эта штуковина громко шумит, что не дает отдыхать семье, а капли конденсата попадают на их окно, что приводит к его загрязнению.

Дом в Барнауле на пр. Ленина , 81. Altapress.ru

Возражения. В суде сосед с шестого этажа объяснил, что получил разрешение в управляющей компании («УК «Чистый город»).

Решение суда. Выяснилось, что разрешение на использование стены (как общедомового имущества) надо получить у общего собрания собственников помещений. А сосед с шестого этажа этого не сделал.

Судья постановила демонтировать технику.

История с арендной платой

Суть дела. Новосибирская управляющая компания «Ново-Николаевск 1893» потребовала от барнаульской компании «Новая Сибирь» внести арендную плату за размещение девяти кондиционеров магазина «Мария-Ра» на стенах жилой пятиэтажки.

«Мария-Ра». Altapress.ru

Возражения. Представитель ритейлера объяснил: он — тоже собственник помещения в этом доме. Значит, он имеет право использовать общедомовое имущество.

Решения суда. Краевой арбитражный суд встал на сторону магазина. Он сослался на постановление президиума Высшего Арбитражного суда № 8346/10 от 12 октября 2010 года.

И из него прямо следует: если один из владельцев помещений пользуется общим имуществом (в пределах своей доли) и не препятствует другим, взимать с него плату неправомерно.

Но следующая инстанция сочла этот вывод ошибочным. В многоквартирных домах вопрос использования общедомового имущества решается общим собранием. «Новая Сибирь» этого не сделала. Стороны продолжают судиться.