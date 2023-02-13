13 февраля
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Недвижимость

Федеральное ведомство обязали убрать кондиционеры с фасада знаменитого дома с аркой в Барнауле

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) дошло до Верховного суда, пытаясь доказать, что законно установило кондиционеры в Барнауле на фасаде дома-памятника (известного своей аркой с эффектными розетками на своде). Демонтировать оборудование требовало управление охраны объектов культурного наследия — Алтайохранкультура — после жалобы одного из жильцов. Охранное ведомство добилось решения в свою пользу — но кондиционеры пока остаются на месте.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Сначала была жалоба

Пятиэтажный дом на пр. Ленина, 81 построили в 1954-м для работников «Трансмаша». Имя его архитектора не сохранилось — а жаль. Высокий арочный проезд в центре дома с коваными двустворчатым воротами мог сделать его знаменитым.

В 1990-х первые этажи дома заняли магазины и ведомства, включая антимонопольное. Уже в XXI веке антимонопольщики установили кондиционеры — но не на красиво декорированном главном фасаде, а на простеньком дворовом.

Летом 2021 года недовольный жилец дома написал жалобу в Алтайохранкультуру, ведь этот дом — объект культурного наследия. Он считал, что установка антимонопольщиками внешних блоков кондиционирования нарушает Жилкодекс и порядок проведения работ на домах-памятниках.

Дом на пр. Ленина 81
Дом на пр. Ленина 81
Аукционная документация на rts-tender.ru

Потом начался суд

Управление охраны объектов оказалось отзывчивым. На место оно прислало сотрудника, составившего акт. В дальнейшем же в кондиционерах усмотрели нарушения.

Во-первых, работы по установке оборудования «проведены в отсутствие письменного задания и разрешения на проведение, а также в отсутствие согласованной с ним проектной документации».

Во-вторых, сама установка привела к изменению облика объекта культурного наследия и ухудшило условия, необходимые для его сохранения.

В итоге УФАС получило предписание: демонтировать оборудование — четыре кондиционера фирмы «Бирюса», два — фирмы Midea. А после демонтажа сделать ремонт в местах их крепления. После этого оба ведомства начали судиться.

Дом на пр. Ленина, 81
Дом на пр. Ленина, 81
«ГенСтройПроект», документация по капремонта.

Первая инстанция пошла навстречу

Антимонопольщики, подавшие иск, просили признать предписание Алтайохранкультуры незаконным.

Ведь кондиционеры на первом этаже дворового фасада не приводят к изменению облика дома-памятника. Есть же в законе определение: изменение архитектурного объекта — это достройка, перестройка или перепланировка. А тут ничего подобного не произошло.

Кроме того, из фотографий, показанных суду, нельзя сделать вывод, что оборудование на дворовом фасаде искажает целостность восприятия дома, считали в УФАС. И, к тому же, на демонтаж и ремонт придется потратить как минимум 400 тыс. бюджетных рублей.

В краевом арбитраже УФАС одержало безоговорочную победу — предписание признали незаконным.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Altapress.ru

Во-первых, нет доказательств, что кондиционеры изменили облик объекта и ухудшили его состояние. Во-вторых, прямого запрета на установку этого оборудования на домах-памятниках в законах нет.

Нельзя сверлить стены

Но все вышестоящие инстанции решили, что алтайская судья не права. Во-первых, есть охранное обязательство на этот дом. И оно прямо запрещает проведение работ, изменяющих предмет охраны.

Во-вторых, установка кондиционеров предполагает нарушение целостности стен и фасада — ведь нужно зафиксировать блок, просверлить стены, проложить электропроводку.

А это может нарушить сохранность задания, причинить ему вред и изменить его архитектурный облик.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Altapress.ru
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Altapress.ru

И, наконец, в-третьих: есть утвержденный порядок проведения работ на объекте культурного наследия. Для этого Алтаохранкультура должна выдать задание и разрешение и согласовать проект, чего сделано не было.

Причем проектировать и устанавливать оборудование могут только организации с особой лицензией.

Далеко идущие последствия

Судились ведомства больше года, прошли четыре инстанции. Антимонопольщики проиграли и в апелляции, и в кассации, а Верховный суд не увидел оснований рассматривать их жалобу.

Последнее решение по делу вынесено в конце декабря 2022 года. Но кондиционеры на стене дома не исчезли. Причем их там больше десятка.

Если выяснится, что и другие организации и жильцы установили это оборудование, не получив разрешение охранного ведомства и не согласовав с ним проект, это судебное решение может иметь далеко идущие последствия. Кондиционеры придется демонтировать и другим нарушителям, а потом устанавливать снова — уже по правилам.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Altapress.ru

В 2019 году Министерство культуры РФ утвердило, что 35% многоквартирных домов, включенных в реестр объектов культурного наследия, имеют кондиционеры на фасадах или спутниковые антенны.

Чем не нравились кондиционеры в обычных зданиях

Altapress.ru нашел еще несколько судебных процессов, связанных с кондиционерами, но в обычных жилых многоэтажках, не включенных в реестр объектов культурного наследия. Дела разные, общее же в них одно: судьи требуют получать разрешение на установку этого оборудования от общего собрания собственников помещений.

История с грязными каплями

Суть дела. В 2021 году семья из четырех человек, живущая на пятом этаже дома в Бийске, пожаловалась на кондиционер соседа с шестого этажа.

В суде мать семейства Татьяна М. заявила, что эта штуковина громко шумит, что не дает отдыхать семье, а капли конденсата попадают на их окно, что приводит к его загрязнению.

Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Дом в Барнауле на пр. Ленина, 81.
Altapress.ru

Возражения. В суде сосед с шестого этажа объяснил, что получил разрешение в управляющей компании («УК «Чистый город»).

Решение суда. Выяснилось, что разрешение на использование стены (как общедомового имущества) надо получить у общего собрания собственников помещений. А сосед с шестого этажа этого не сделал.

Судья постановила демонтировать технику.

История с арендной платой

Суть дела. Новосибирская управляющая компания «Ново-Николаевск 1893» потребовала от барнаульской компании «Новая Сибирь» внести арендную плату за размещение девяти кондиционеров магазина «Мария-Ра» на стенах жилой пятиэтажки.

&quot;Мария-Ра&quot;.
«Мария-Ра».
Altapress.ru

Возражения. Представитель ритейлера объяснил: он — тоже собственник помещения в этом доме. Значит, он имеет право использовать общедомовое имущество.

Решения суда. Краевой арбитражный суд встал на сторону магазина. Он сослался на постановление президиума Высшего Арбитражного суда № 8346/10 от 12 октября 2010 года.

И из него прямо следует: если один из владельцев помещений пользуется общим имуществом (в пределах своей доли) и не препятствует другим, взимать с него плату неправомерно.

Но следующая инстанция сочла этот вывод ошибочным. В многоквартирных домах вопрос использования общедомового имущества решается общим собранием. «Новая Сибирь» этого не сделала. Стороны продолжают судиться.

В 2019 году Госдума намеревалась вообще запретить ставить внешние блоки кондиционеров и антенны на фасадах объектов культурного наследия. Но правительство РФ убедило думцев отказаться от идеи, законопроект, принятый в первом чтении, сняли с рассмотрения в 2021 году.

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