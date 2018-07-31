Фотофакты. Как живет клубный барнаульский поселок

Мечтаете ли вы иметь свой уютный дом на самом берегу реки? В тихом, спокойном и комфортном месте? Чтобы слышать пение птиц и наблюдать, как встает и садится солнце, светят звезды? Чтобы в любой момент можно было пойти искупаться, порыбачить, набрать грибов или ягод… Но так, чтобы за 10−15 минут добраться до центра Барнаула, чтобы рядом были магазины, детский сад и школа? Чтобы были дороги, коммуникации, но — на природе? Всем этим требованиям отвечает коттеджный поселок клубного типа Усадебный берег Фирсово .

Поселок Усадебный берег расположен в 9 километрах от нового моста, на въезде в Фирсово. Он разместился на берегу реки Лосиха, в самом красивом ее месте. Тут есть все необходимые коммуникации, подведен газ, обустроены дороги и даже есть «лежачий полицейский». Уже частично оборудовано уличное освещение. Обслуживанием Усадебного берега занимается специальная компания. Сейчас поселок строится, и у желающих еще есть возможность выбрать и приобрести участок для своего будущего дома, коттеджа, родового гнезда.

Коттеджный поселок Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

Изюминкой проекта является река, вдоль которой и построен поселок. Разработкой генплана занимался заслуженный архитектор России, один из авторитетнейших специалистов Алтайского края. При создании поселка учли все нюансы, чтобы жизнь в Усадебном береге приносила только удовольствие. Во-первых, для строительства выбрали территорию, которую никогда не подтапливает. Во-вторых, состав почвы в поселке отлично подходит для возведения домов «на века». В-третьих, вдоль Лосихи выделена 30-метровая лента прибрежной водоохранной зоны. Там запрещено любое строительство, это место доступно всем жителям поселка: для отдыха, пикников, рыбалки, спортивных занятий, катания на велосипедах, купания. На реке оборудовали два уютных пляжа. Проектом предполагается, что береговая зона станет местом притяжения для жителей поселка, удобной площадкой для прогулок и проведения досуга.

Итак , кому же подходит коттеджный поселок клубного типа Усадебный берег?

Тем , кто мечтает о своей усадьбе на берегу реки. При желании можно объединить несколько участков , построить родовое гнездо , разбить сад , установить бассейн. Это место уже выбрали для себя дальновидные барнаульцы , которые ведут строительство «дома мечты».

кто мечтает о своей усадьбе на берегу реки. При желании можно объединить несколько участков построить родовое гнездо разбить сад установить бассейн. Это место уже выбрали для себя дальновидные барнаульцы которые ведут строительство «дома мечты». Тем , кто устал от душного города и мечтает о жизни на природе. Кто хотел бы жить лучше , чем сейчас.

кто устал от душного города и мечтает о жизни на природе. Кто хотел бы жить лучше чем сейчас. Семьям с детьми. Свежий воздух и хорошая компания здесь гарантированы! Дети особенно ценят жизнь в поселке: катаются по обустроенным дорогам на велосипедах , обследуют деревья , купаются. Несмотря на кажущуюся уединенность Усадебного берега , в шаговой доступности есть хороший частный детский сад в Фирсово и школа с небольшими классами , где каждому ребенку уделяется гораздо больше внимания , чем в городских гимназиях.

обследуют деревья купаются. Несмотря на кажущуюся уединенность Усадебного берега в шаговой доступности есть хороший частный детский сад в Фирсово и школа с небольшими классами где каждому ребенку уделяется гораздо больше внимания чем в городских гимназиях. Тем , кто хотел бы встретить «серебряный возраст» в комфортных условиях. Прогулки на свежем воздухе , походы за грибами и ягодами , рыбалка и пикники , обустройство участка , сада — это лишь то немногое , чем занимаются жители поселка. При этом в шаговой доступности есть магазины , ходит общественный транспорт , а такси до города стоит всего 300 рублей — можно засидеться в гостях или барнаульском ресторане и без проблем добраться домой.

кто хотел бы встретить «серебряный возраст» в комфортных условиях. Прогулки на свежем воздухе походы за грибами и ягодами рыбалка и пикники обустройство участка сада — это лишь то немногое чем занимаются жители поселка. При этом в шаговой доступности есть магазины ходит общественный транспорт а такси до города стоит всего 300 рублей — можно засидеться в гостях или барнаульском ресторане и без проблем добраться домой. Тем , кто уже посадил дерево , воспитал сына , но еще не успел построить дом. Усадебный берег — идеальное место для проявления своих творческих способностей по проектированию и возведению коттеджа , создания такой усадьбы , которой нет ни у кого и которую не стыдно будет передать по наследству.

кто уже посадил дерево воспитал сына но еще не успел построить дом. Усадебный берег — идеальное место для проявления своих творческих способностей по проектированию и возведению коттеджа создания такой усадьбы которой нет ни у кого и которую не стыдно будет передать по наследству. Возможность приобретения земельного участка в поселке Усадебный берег стоит рассмотреть и тем , кто хотел бы выгодно вложить деньги. Как говорил писатель Марк Твен , «покупайте землю — ее больше не производят».Стоит добавить , что участок в пригороде Барнаула , который находится на самом берегу водоема, — это большая редкость. И такая земля всегда будет расти в цене.

Коттеджный поселок Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

Поселок подходит для людей разного уровня достатка. Здесь можно приобрести элитные участки на самом берегу реки, есть варианты на второй и третьей линии от прибрежной зоны по конкурентоспособной стоимости. Они отличаются местом расположения, размером и ценой, поэтому подобрать вариант сможет каждый. Кроме того, в продаже есть совсем недорогие участки, которые также находятся в живописном месте, но в некотором удалении от реки — в переулке с патриотичным названием Крымский.

Коттеджный поселок Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова