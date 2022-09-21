21 сентября
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Недвижимость

Гигантский двухэтажный коттедж с шикарным видом на Обь, бассейном и сауной продается за 48 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный коттедж, площадью 472 кв. м, продается за 48 млн рублей в Барнауле. Он расположен по адресу: р-н Центральный, туп. 1-й Вешний. Объявление размещено на «Циан».

Двухэтажный коттедж за 48 млн рублей в Барнауле
Двухэтажный коттедж за 48 млн рублей в Барнауле
Циан

Цена одного квадратного метра этого дворца — 101 тыс. рублей.

Коттедж находится в закрытом охраняемом поселке на тупиковой улице. Рядом с ним протекает река Обь, на которую открывается шикарный вид из окна. Около дома растут высокие вечнозеленые сосны.

Дом сделан из кирпича. Он имеет два этажа, плюс, просторную мансарду.

В доме — функциональная планировка. Кухня расположилась на обширной верхней видовой террасе. На цокольном этаже — хозяйственные помещения и санузлы. Всего их четыре в доме.

В спальне и гостиной — панорамные виды. Большие окна расположены вдоль всей стены. В одной из ванной комнат установлено джакузи и душевая кабинка. Лестничные пролеты между этажами украшают цветастые витражи на окнах.

Также в доме есть бассейн и сауна.

К дому прилагается 10 соток земли. Жилище расположено недалеко от центра — в 7−10 минутах.

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