Готова для банного бизнеса. «Богатая» сауна на подвальном этаже продается в Барнауле за 6,89 млн рублей

Просторная сауна с бассейном, обеденным столом и зоной отдыха продается на ул. Шумакова, 59 в Барнауле. Стоит коммерческая недвижимость 38,278 тыс. рублей за «квадрат», или 6,89 млн рублей. Автор объявления на « Авито » утверждает, что бизнес в ней действующий, и помещения находятся в эксплуатации: «Место наработанное. Локация отличная. Есть клиентская база».

Просторная сауна с бассейном, обеденным столом и зоной отдыха продается на ул. Шумакова, 59 в Барнауле за 6,89 млн рублей.

Площадь сауны — 180 кв. м. Она расположена на цокольном этаже, в нежилом здании. Чтобы гости не заплутали, на фасаде для них смонтирована «зазывающая» вывеска с надписью «Малибу».

Бассейн здесь в форме цифры «один»: с мозаичными стенками и дном, высокой винтовой горкой, а также хромированными поручнями. На стенах, в комнате для купания, выложена плитка «под камень» и изображены пальмы. Атмосфера как в Турции или на Мальдивах.

Кроме того, под потолком висят «воздушные» серые шторы, похожие на тучи.

В финской парной установлены полки, на которые можно присесть. Сюда же поместятся личные вещи и банные атрибуты — к примеру, таз и ковш. Освещение тут «томное», приглушенное и не «бьет» в глаза.

Сауна укомплектована ресепшном, креслами и диванами (в том числе кожаным), шкафами для одежды, комнатой отдыха, душевой, санузлом и обеденной зоной.

В здании на ул. Шумакова, 59 также работают автомойка, отель, караоке-бар и банкетный зал.

Автор объявления на «Авито» подчеркивает, что на улице оборудована бесплатная парковка.

Просторная сауна с бассейном , обеденным столом и зоной отдыха продается на ул. Шумакова , 59 в Барнауле за 6,89 млн рублей. «Авито».

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, кафе и продуктовые магазины. Рядом находятся жилищные комплексы, школы и торговые центры.