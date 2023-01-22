3-х комнатную светлую квартиру с завораживающим видом на исторический центр продают в Барнауле за 12 млн рублей

Уютная квартира 87 кв.м. находится по адресу ул. Партизанская, 61 на 16 этаже.
По словам автора объявления, в квартире сделан дорогой и качественный ремонт, а этаж с панорамным остеклением в пол.
На полу белоснежный ламинат с подогревом. Также установлены качественные межкомнатные двери. Потолки многоуровневые, с диодным освещением и контурной подсветкой в теплых тонах.
Мебель в квартире встроенная, пишет автор, а вся техника европейского качества.
Охраняемая дворовая территория, консьерж, видеонаблюдение и два лифта.
В шаговой доступности магазины, супермаркеты, остановки, муниципальные и административные учреждения.
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