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Недвижимость

И в пир, и в мир: во сколько в Барнауле обойдется гараж с причалом, в котором можно жить круглый год

Недвижимость расположилась на территории водно-моторной станции «Обь» на ул. Понтонный мост, 55-а в поселке Восточный. Объект можно использовать в качестве гаража, дачи или загородного дома.

В Барнауле на берегу Оби продается двухэтажный гараж с причалом.
В Барнауле на берегу Оби продается двухэтажный гараж с причалом.
"Циан".

По словам автора объявления на «Циан», двухэтажная «дача» построена в тихом и живописном месте, на берегу Оби. Она оборудован причалом и наполнена всем необходимым для комфортной жизни.

Внутри строение обшито деревянной рейкой. В нем нашлось место для кухни с печкой Termofor и встроенным кухонным гарнитуром, сауны, санузла и спальни. На второй этаж ведет удобная деревянная лестница.

В модернизированный и утепленный гараж заведено водоснабжение. ВМС «Обь», как и все причалы на ее территории, круглосуточно находится под охраной.

Владелец готов продать свою недвижимость за 900 тыс. рублей.

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