И в пир, и в мир: во сколько в Барнауле обойдется гараж с причалом, в котором можно жить круглый год

По словам автора объявления на «Циан», двухэтажная «дача» построена в тихом и живописном месте, на берегу Оби. Она оборудован причалом и наполнена всем необходимым для комфортной жизни.
Внутри строение обшито деревянной рейкой. В нем нашлось место для кухни с печкой Termofor и встроенным кухонным гарнитуром, сауны, санузла и спальни. На второй этаж ведет удобная деревянная лестница.
В модернизированный и утепленный гараж заведено водоснабжение. ВМС «Обь», как и все причалы на ее территории, круглосуточно находится под охраной.
Владелец готов продать свою недвижимость за 900 тыс. рублей.