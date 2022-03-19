19 марта
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Недвижимость

Идеальная «Провинция»: во сколько на Алтае оценили уютный ресторан с камином и кипарисовым двориком

Владелец ресторана «Провинция» ищет для своего бизнеса нового владельца. Коммерческий объект находится в Бийске на ул. Советская, 16. По словам автора объявления на «Авито», здание укомплектовано всем необходимым оборудованием.

В Бийске продается ресторан "Провинция".
В Бийске продается ресторан "Провинция".
"Авито".

Ресторан оборудован плитами, пароконвекционной печью, холодильниками, морозильными камерами, мебелью, системой видеонаблюдения, музыкальной системой, предметами интерьера, посудой и т.д.

«Оборудование и предметы обстановки находятся в идеальном состоянии», — сказано в сопроводительном тексте на сайте недвижимости.

В зале есть рабочий камин. Кроме того, во всех помещениях установлена система приточно-вытяжной вентиляции.

Площадь здания составляет 573,4 кв. м. Размер земельного участка — почти 2,3 тыс. кв. м. На благоустроенной территории оборудованы прогулочные дорожки, две беседки, бассейн и детская игровая площадка. Все это построено среди большого количества зелени, львиная доля которой — это представители семейства кипарисовых, а именно туи.

В Бийске продается ресторан &quot;Провинция&quot;.
В Бийске продается ресторан «Провинция».
«Авито».
В Бийске продается ресторан &quot;Провинция&quot;.
В Бийске продается ресторан «Провинция».
«Авито».
В Бийске продается ресторан &quot;Провинция&quot;.
В Бийске продается ресторан «Провинция».
«Авито».

Недвижимость оценили в 15 млн рублей.

Здание можно использовать не только под ресторан, но и вести здесь торговую деятельность, либо открыть офисы. Владелец здания и участка готов обменять ресторан на жилье.

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