Недвижимость

ИСК "Алгоритм" строит в Барнауле дом первого класса

Сегодня, 16:25.
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Жилой комплекс "Литерный" будет расположен в центре Барнаула по адресу ул. Чернышевского, 186.

Жилой комплекс "Литерный" (визуализация).
Жилой комплекс "Литерный" (визуализация).
Современный 16-этажный жилой комплекс "Литерный" состоит из двух подъездов, в которых расположится 237 квартир с различными планировками. Застройщиком предусмотрены и уютные квартиры-студии от 27,3 кв. м, и просторные трехкомнатные квартиры до 66,5 кв. м, выходящие на обе стороны жилого дома. Предлагаемые конфигурации планировочных решений дают будущим хозяевам простор для творчества в реализации дизайнерских задумок.

Вид сверху, ул. Чернышевского (визуализация).
Вид сверху, ул. Чернышевского (визуализация).

Каждый подъезд жилого комплекса "Литерный" будет оборудован двумя лифтами: грузовым и пассажирским, один из которых станет опускаться прямо на подземную парковку. В подъезде предусмотрена зона для хранения велосипедов и колясок. Во дворе будут установлены современные детская и спортивная площадки. Проектом предусмотрена возможность установки системы видеонаблюдения и место для консьержа.

Детская площадка (визуализация).
Детская площадка (визуализация).

Посмотреть планировки можно уже сейчас на сайте застройщика — www.alg22.ru

ИСК "Алгоритм" предлагает различные варианты оплаты для своих клиентов, действует система рассрочки до конца 2018 года.

Субсидированная ипотека по минимальной ставке*.

Более подробную информацию о жилом комплексе "Литерный" можно узнать по телефону 72-00-82 или в отделе продаж по адресу пр. Социалистический, 54.

* Рассрочка предоставляется ООО "ИСК “Алгоритм”". Банки-партнеры: ПАО "Сбербанк", ВТБ 24 (ПАО). Проектная декларация на сайте www.alg22.ru

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