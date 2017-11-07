ИСК "Алгоритм" строит в Барнауле дом первого класса

Жилой комплекс "Литерный" будет расположен в центре Барнаула по адресу ул. Чернышевского, 186.
Каждый подъезд жилого комплекса "Литерный" будет оборудован двумя лифтами: грузовым и пассажирским, один из которых станет опускаться прямо на подземную парковку. В подъезде предусмотрена зона для хранения велосипедов и колясок. Во дворе будут установлены современные детская и спортивная площадки. Проектом предусмотрена возможность установки системы видеонаблюдения и место для консьержа.
Посмотреть планировки можно уже сейчас на сайте застройщика — www.alg22.ru
ИСК "Алгоритм" предлагает различные варианты оплаты для своих клиентов, действует система рассрочки до конца 2018 года.
Субсидированная ипотека по минимальной ставке*.
Более подробную информацию о жилом комплексе "Литерный" можно узнать по телефону 72-00-82 или в отделе продаж по адресу пр. Социалистический, 54.
* Рассрочка предоставляется ООО "ИСК “Алгоритм”". Банки-партнеры: ПАО "Сбербанк", ВТБ 24 (ПАО). Проектная декларация на сайте www.alg22.ru