Историческая ценность. Уютную четырешку-«дворец» продают за 175 млн рублей в Москве

Площадь уютного «дворца» — 150 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1,1 млн рублей.
Квартира находится на втором этаже из пяти. У дома удивительная история. Его построили в 1908 году по проекту Петра Ушакова. В 2001-м реконструировали: заменили перекрытия, коммуникацию, лестничные марши и установили лифт.
Квартира тоже представляет историческую ценность. В ней жили легендарные актеры — братья Москвины и их частый гость Б. В. Щукин.
В квартире постарались сохранить атмосферу прошлого века. Стены выполнены из красного кирпича, на кухне стоит антикварный гарнитур, мебель повторяет стиль начала XX века.
«С большим вкусом подобрана каждая деталь: от цвета окон до мельчайших подробностей интерьера», — рассказывает продавец.
В квартире три спальни, три санузла, просторная гостиная и кухня. Также есть кладовое помещение.
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