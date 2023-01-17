17 января
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Недвижимость

Историческая ценность. Уютную четырешку-«дворец» продают за 175 млн рублей в Москве

Четырехкомнатную квартиру продают в доме, построенном еще в начале прошлого века, за 175 млн рублей. Он находится на Пожарском пер., 9. Объявление размещено на «Авито».

Уютную четырешку с исторической ценностью продают за 175 млн рублей в Москве
Уютную четырешку с исторической ценностью продают за 175 млн рублей в Москве
Авито

Площадь уютного «дворца» — 150 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1,1 млн рублей.

Квартира находится на втором этаже из пяти. У дома удивительная история. Его построили в 1908 году по проекту Петра Ушакова. В 2001-м реконструировали: заменили перекрытия, коммуникацию, лестничные марши и установили лифт.

Квартира тоже представляет историческую ценность. В ней жили легендарные актеры — братья Москвины и их частый гость Б. В. Щукин.

В квартире постарались сохранить атмосферу прошлого века. Стены выполнены из красного кирпича, на кухне стоит антикварный гарнитур, мебель повторяет стиль начала XX века.

«С большим вкусом подобрана каждая деталь: от цвета окон до мельчайших подробностей интерьера», — рассказывает продавец.

В квартире три спальни, три санузла, просторная гостиная и кухня. Также есть кладовое помещение.

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