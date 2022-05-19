Изогнутый коридор и окна на налоговую. Квартира-«лабиринт» с четырьмя балконами продается в Барнауле

«Двушка» находится на восьмом этаже 16-этажного кирпичного дома. Из нее открывается вид на пр. Социалистический и налоговую инспекцию.
Продавец на «Авито» уверяет: окна выходят на солнечную сторону.
Площадь квартиры — 80 кв. м. Ее интерьер близок к стилю хай-тек. Гостиная и кухня в ней — совмещенные, но присутствует небольшая перегородка, облицованная белым камнем. Здесь просторная спальня — с прелестными обоями «в цветочек», а еще 4 балкона и 2 санузла.
Автор подчеркивает, что в «двушке» сделан качественный ремонт. Утверждает: «Таких вариантов в этом районе очень мало!»
В придачу обещаны бытовая техника, кондиционер и шкафы-купе.
В доме есть лифт и подземная парковка, а также работает консьерж.
Кроме того, развита инфраструктура. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, университеты, торговые центры и остановки.