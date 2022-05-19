19 мая
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Недвижимость

Изогнутый коридор и окна на налоговую. Квартира-«лабиринт» с четырьмя балконами продается в Барнауле

Полукруглая «двушка», в которой много окон и дверей, продается на ул. Партизанская, 105 в Барнауле. Интерьер в ней загадочный — с «космическими» черными шкафами и люстрой в виде колец. Стоит квартира 110,625 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 8,85 млн рублей, пишет автор объявления на «Авито».

Квартира-«лабиринт» с четырьмя балконами продается на ул. Партизанская, 105 за 8,85 млн рублей.
Квартира-«лабиринт» с четырьмя балконами продается на ул. Партизанская, 105 за 8,85 млн рублей.
"Авито".

«Двушка» находится на восьмом этаже 16-этажного кирпичного дома. Из нее открывается вид на пр. Социалистический и налоговую инспекцию.

Продавец на «Авито» уверяет: окна выходят на солнечную сторону.

Площадь квартиры — 80 кв. м. Ее интерьер близок к стилю хай-тек. Гостиная и кухня в ней — совмещенные, но присутствует небольшая перегородка, облицованная белым камнем. Здесь просторная спальня — с прелестными обоями «в цветочек», а еще 4 балкона и 2 санузла.

Автор подчеркивает, что в «двушке» сделан качественный ремонт. Утверждает: «Таких вариантов в этом районе очень мало!»

В придачу обещаны бытовая техника, кондиционер и шкафы-купе.

В доме есть лифт и подземная парковка, а также работает консьерж.

Кроме того, развита инфраструктура. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, университеты, торговые центры и остановки.

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