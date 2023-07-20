20 июля
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Недвижимость

Изящную двушку в готическом стиле продают за 6,8 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру в готическом стиле продают за 6,8 млн рублей в Барнауле. Она находится в переулке Некрасова, 43.

Изящную двушку в готическом стиле продают за 6,8 млн рублей
Изящную двушку в готическом стиле продают за 6,8 млн рублей
Авито

Площадь готической двушки составляет 57,3 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" составляет 118 тыс. рублей.

Квартира расположена на последнем, пятом этаже кирпичного дома, который называют "крайкомовским". По словам владельца, такие дома строились для партийной элиты в 70-е годы.

Высота потолков здесь составляет 3 м, стены выполнены из кирпича толщиной в 70 см. На лестничной площадке расположены всего две квартиры.

Ремонт в квартире сделали по авторскому проекту в 2018 году с применением премиальных отделочных материалов. Комнаты оформили в готическом стиле.

В квартире остается встроенная мебель, кухонный гарнитур со встроенной техникой, спальное место с подъемным механизмом, два инверторных кондиционера, сантехника, водонагреватель на 80 л, встроенное освещение.

В шаговой доступности от дома расположены две школы, детские сады, магазины.

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