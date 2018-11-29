Если обычный человек без опыта хочет купить землю, ему нелегко проявить необходимую жёсткость характера. Он надеется получить выгодную цену и лучшие условия с помощью риелтора. Но обратиться к подготовленному посреднику удаётся не всегда.

Вот при каких условиях покупку приходится совершать самостоятельно:

случаи жёсткой экономии — когда каждая копейка на счету , и полагаться можно только на себя;

и полагаться можно только на себя; срочная ситуация , когда деньги необходимо потратить как можно быстрее;

когда деньги необходимо потратить как можно быстрее; личные договорённости , от которых сложно уклониться.

Иногда все три условия работают против покупателя. Часто это связано с родственными, соседскими, дружескими отношениями, когда ответ «нет» не принимается или не приходит в голову.

Удобный сервис поможет сделать окончательный вывод о предмете покупки всего за пять минут. Всю подноготную о любом участке земли в Алтайском крае можно узнать на сайте https://egrp365.ru/map/?id=g43mEM — здесь кроме сухих цифр непрерывно обновляются данные о собственнике, обременениях и любых предыдущих сделках.

Как использовать публичную кадастровую карту

Можно посмотреть интересующие варианты в районе, прокручивая карту и меняя масштаб, или выбрать какой-то конкретный. Например, внести в поисковую строку адрес дачи в пригороде Барнаула, которая давно приглянулась, или адрес коттеджа в Белокурихе. Если речь идёт о конкретном садоводстве, обязательно проверьте, внесено ли оно в кадастр. Это избавит от множества хлопот.

Как кадастровая карта поможет купить земельный участок. Источник: ООО «Фикси»

Взгляните на форму собственности, составьте представление о полной кадастровой стоимости или за квадратный метр. Сопоставьте категорию земель и разрешение на использование участков, особенно если продавец настаивает на сделке. Всё это отобразит кадастровая карта региона egrp365.ru/map — просто поставьте крыжик напротив «Тематическая карта» и в выпадающем меню выберите интересующую тему.

Но это ещё не все полезные опции, которые помогут распорядиться деньгами правильно.

Специальные возможности сервиса

Пора подумать о том, как купить участок выгоднее. Понадобятся весомые аргументы для торга, особенно если покупка совершается между близкими людьми.

Официальные документы могут снять спорные вопросы. Пользователь ресурса может заказать онлайн справку о кадастровой стоимости за очень скромные деньги, или же получить полный пакет документов, в котором кроме стоимости будут прописаны:

все собственники;

все обременения;

план и координаты.

Публичная кадастровая карта России. Источник: ООО «Фикси»

Документы от egrp365.ru на любой участок, который показывает карта Росреестра, оформлены цифровой подписью, они абсолютно официальны и законны. В случае, если у владельца не оказалось таких документов под рукой, не дожидайтесь, когда они всплывут в последний момент, ведь отказаться от сделки будет уже невозможно. Получите их сами, изучите и примите решение полностью добровольно, без чужих уговоров и эмоционального давления.

Совершайте покупку на основании фактов, и пусть новое приобретение приносит только радость.