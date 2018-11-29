Как кадастровая карта поможет купить земельный участок.

Вот при каких условиях покупку приходится совершать самостоятельно:
- случаи жёсткой экономии — когда каждая копейка на счету, и полагаться можно только на себя;
- срочная ситуация, когда деньги необходимо потратить как можно быстрее;
- личные договорённости, от которых сложно уклониться.
Иногда все три условия работают против покупателя. Часто это связано с родственными, соседскими, дружескими отношениями, когда ответ «нет» не принимается или не приходит в голову.
Удобный сервис поможет сделать окончательный вывод о предмете покупки всего за пять минут. Всю подноготную о любом участке земли в Алтайском крае можно узнать на сайте https://egrp365.ru/map/?id=g43mEM — здесь кроме сухих цифр непрерывно обновляются данные о собственнике, обременениях и любых предыдущих сделках.
Как использовать публичную кадастровую карту
Можно посмотреть интересующие варианты в районе, прокручивая карту и меняя масштаб, или выбрать какой-то конкретный. Например, внести в поисковую строку адрес дачи в пригороде Барнаула, которая давно приглянулась, или адрес коттеджа в Белокурихе. Если речь идёт о конкретном садоводстве, обязательно проверьте, внесено ли оно в кадастр. Это избавит от множества хлопот.
Взгляните на форму собственности, составьте представление о полной кадастровой стоимости или за квадратный метр. Сопоставьте категорию земель и разрешение на использование участков, особенно если продавец настаивает на сделке. Всё это отобразит кадастровая карта региона egrp365.ru/map — просто поставьте крыжик напротив «Тематическая карта» и в выпадающем меню выберите интересующую тему.
Но это ещё не все полезные опции, которые помогут распорядиться деньгами правильно.
Специальные возможности сервиса
Пора подумать о том, как купить участок выгоднее. Понадобятся весомые аргументы для торга, особенно если покупка совершается между близкими людьми.
Официальные документы могут снять спорные вопросы. Пользователь ресурса может заказать онлайн справку о кадастровой стоимости за очень скромные деньги, или же получить полный пакет документов, в котором кроме стоимости будут прописаны:
- все собственники;
- все обременения;
- план и координаты.
Документы от egrp365.ru на любой участок, который показывает карта Росреестра, оформлены цифровой подписью, они абсолютно официальны и законны. В случае, если у владельца не оказалось таких документов под рукой, не дожидайтесь, когда они всплывут в последний момент, ведь отказаться от сделки будет уже невозможно. Получите их сами, изучите и примите решение полностью добровольно, без чужих уговоров и эмоционального давления.
Совершайте покупку на основании фактов, и пусть новое приобретение приносит только радость.