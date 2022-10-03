Как подобрать квартиру для аренды в Москве?

5 способов экономии
Если важно, чтобы стоимость аренды квартиры несильно била по семейному бюджету, можно применить следующие способы экономии:
- Чуть дальше от метро. Согласно данным исследований, квартира в шаговой доступности от остановок этого общественного транспорта может стоить на 10−15 тысяч дороже, чем та, что находится в 20 минутах пешком. В долгосрочном периоде экономия существенная + для здоровья ежедневные прогулки весьма полезны.
- Скидка по предоплате. Распространена практика, когда владелец предоставляет скидку в 5−10%, если съемщик вносит аренду за 3−4 месяца вперед.
- Если бюджет строго ограничен, можно обратиться к «нестандартным» вариантам. К ним относят жилье на технических этажах, экстремально маленькие студии и некоторые другие варианты.
- Подумайте о соседях. Тем, кто еще не обзавелся семьей, можно порекомендовать снимать жилье с кем-то. При условии работы вне дома, контакты с этим лицом, как правило, минимальны.
- Ищите жилье с индивидуальными счетчиками. Их наличие существенно снижает оплату за коммунальные услуги.
Поскольку на стоимость аренды влияют «стандартные» факторы: расположение, инфраструктура района, качество ремонта и постройки дома, этаж, состояние мебели и техники, то проведя тщательный мониторинг рынка недвижимости, на них также можно неплохо сэкономить.
Еще несколько полезных советов
Традиционный рост спроса на недвижимость в столице (как и в любом другом крупном городе) начинается с приближением сентября. В этот период квартиры ищут студенты, в город возвращаются многие работники. А повышение спроса это всегда серьезный рост цен.
Квартиры, обставленные лишь частично, всегда стоят дешевле. Кроме того, в них охотнее пускают с детьми или домашними питомцами. Кроме того, если ломать в квартире нечего, едва ли с арендатора попросят внести залог.
Поищите район, отдаленный от центра, но с хорошей транспортной доступностью. Так, вы сможете сэкономить на аренде, но и в ежедневных пробках стоять не придется.