14 июня
﻿
Недвижимость

Как с обложки журнала. Уютную трешку продают за 9,4 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, сошедшую словно с обложки журнала продают за 9,4 млн рублей в Барнауле. Она находится на Северном Власихинском проезде, 94.

Уютную трешку продают за 9,4 млн рублей в Барнауле
Уютную трешку продают за 9,4 млн рублей в Барнауле
Авито

Трешка довольно просторная - ее площадь составляет 81,8 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 114,9 тыс. рублей.

Квартира расположена на девятом этаже из 17 в панельном доме.

Комнаты в квартире оформили в светлых цветах, благодаря чему в помещении много света. Сочетание с бежевыми и серыми оттенками придает жилищу уюта, а мягкий интерьер и живые цветы вносят разнообразие.

В квартире есть прихожая с вместительной гардеробной, спальная комната, детская на две стороны, просторная кухонная зона, гостиная с выходом на витражную лоджию, где организована зона для отдыха. Дополнительно установлен шкаф для хранения уличных принадлежностей в подъезде, на площадке.

Рядом с домом расположены школа, детский сад, магазины, аптеки, медицинские центры. В шаговой доступности остановка общественного транспорта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость