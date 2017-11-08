Недвижимость

Как стать специалистом по недвижимости за три дня

Сегодня, 09:29.
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"Жилфонд" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс

В программе курса много эксклюзивной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек; загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Как стать специалистом по недвижимости за три дня.
Как стать специалистом по недвижимости за три дня. Иллюстрация : архив агентства недвижимости "Жилфонд".

Темы мастер-класса

  • Рынок недвижимости Новосибирска сегодня. Аналитика рынка: новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки.
  • Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.
  • Как быстро и дорого продать недвижимость?
  • Юридические основы проведения сделок.
  • Защита прав потребителей в сфере недвижимости.
  • Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Запишитесь на курс сегодня совершенно бесплатно, посетите мастер-класс, получите сертификат и станьте специалистом по недвижимости. Авторы курса — профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка.

Добиться успеха в "Жилфонде" – это реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста. "Жилфонд" три года подряд входит в список лучших работодателей среди агентств недвижимости России, по данным рейтинга HeadHunter.

"Жилфонд" – это компания с 20-летним опытом работы на рынке, это большая, дружная и успешная команда. В 66 офисах агентства работают больше тысячи сотрудников. "Жилфонд" постоянно развивается. Нам нужны новые грамотные специалисты. Приходите на курс "Как стать специалистом по недвижимости за три дня" – лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Обучение проводится бесплатно. По итогам курсов будет выдан сертификат.

Место проведения: Северо-Западная, 48-д

Продолжительность обучения: три дня

Начало занятий: 14 ноября 2017 года.

Время проведения: с 17.00 до 20.00.

Звоните по телефону: 8 (3852)20-14-14

Количество мест ограниченно.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

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Справка

"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 06.02.1997. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18.03.1997. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работает более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге ПАО "ВТБ". Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 года, по данным рейтинга компании HeadHunter.

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