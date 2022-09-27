Как в Барнауле выглядит Звучная улица со звонкими ценами на жилье

Ул. Звучная на самом деле тихая, правда с громким названием. Она мало известна среди барнаульцев. Здесь возникают музыкальные ассоциации. Например, что жители ул. Звучной устраивают танцы, играют на трубе и рояле. Однако, когда altapress.ru побывал на месте, то не услышал даже пения птиц.

Ул. Звучная расположена на окраине Барнаула, в коттеджном поселке в районе Солнечной поляны.

Она просторная и широкая. Тишину нарушает собачий лай.

Дома на Звучной визуально почти одинаковые. Лишь два шикарных коттеджа выбиваются из общей картины.

Улица Звучная в Барнауле. Altapress.ru.

Один из них возведен из белого камня с элементами деревянной отделки. Панорамные окна придают коттеджу простора.

На ул. Звучной царит настоящая осень. Усыпанные ковром на лужайке — красные и желтые листья — придают территории невероятную атмосферу. Только взгляните на эти яркие снимки!

Улица Звучная в Барнауле. Altapress.ru. Улица Звучная в Барнауле. Altapress.ru. Улица Звучная в Барнауле. Altapress.ru.

Пока наш корреспондент любовался осенней сказкой на Звучной, он вспомнил строчки из стихотворения гения русской литературы — Пушкина.

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса…

В конце ул. Звучной располагается большой коттедж с просторной территорией. И злой собакой. Об этом заранее предупреждают хозяева дома.

Улица Звучная в Барнауле. Altapress.ru.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть сколько стоит жилье на улице со звонким названием. На ул. Звучной предложений нет. Зато на соседней ул. Вольной продают коттедж 300 кв. м. По словам владельца, в доме сделан дизайнерский ремонт из дорогостоящих материалов. Такой замок оценивают в 28,9 млн рублей.