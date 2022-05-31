31 мая
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Недвижимость

Кибер-барокко и лаконичный эко-стиль. Как выглядят дачи и дома российских знаменитостей

Одни звезды российского шоу-бизнеса предпочитают простые и лаконичные интерьеры без излишеств. А другие, наоборот, выбирают кибер-барокко и роскошные усадьбы, похожие на дворцы. Как знаменитости обустраивают свои резиденции, прокомментировал архитектор Владимир Любарски.

Дача.
Дача.
СС0
1
Полина Гагарина

Полина Гагарина построила особняк в Подмосковье. В нем она обустроила сад, поставила скульптуры и фонтан.

Как пишет «Газета.ру», особняк окружен лесом, а еще — многочисленными клумбами и лесом.

В загородном доме два этажа. На первом расположена кухня с выходом на веранду, зал с панорамными окнами и лестница, а на втором — личные комнаты членов семьи.

Резиденция Полины Гагариной.
Резиденция Полины Гагариной.
Кадр из программы «На дачу!»

По словам Любарски, певица выбрала интерьер в стиле «русское усадебное домостроение 2000-х».

«Главный акцент на центральный витраж, а над ним, как диадема, ступенчатый карниз дома, по которому, как по лестнице, можно идти вверх», — оценил архитектор.

Однако он посоветовал не повторять подобные дизайнерские решения в жизни, поскольку их актуальность исчерпала себя. «Дом дорогой, но только благодаря своим огромным размерам, остальное дорого не стоило», — сказал он.

2
Ани Лорак

А вот архитектурный стиль, преобладающий в летней резиденции Ани Лорак, Любарски назвал выдержанным. Эксперт уверен, что в ней ничего менять не нужно.

«Этот дом скорее исключение из правил, когда действительно хорошо выдержан стиль, и это сделано со вкусом», — подчеркнул он.

Интерьер в резиденции выполнен в светлой и пастельной гамме, с акцентами на золоте и мраморе.

Ани Лорак.
Ани Лорак.
СС0

В доме «не меньше двух этажей, на каждом из которых находятся несколько комнат, в том числе огромная гардеробная — мечта любой девушки».

В гостиной есть панорамные окна, которые выходят во внутренний сад. И, кроме того, установлен камин с отделкой из белого и коричневого мрамора.

3
Ксения Собчак

Ксения Собчак обустраивает загородный дом последние несколько лет. Она собирается переехать в него через несколько месяцев, но ремонт пока не закончен.

О стройке телеведущая рассказывает в личном блоге. По фото видно, что резиденция сооружена из соснового бруса и внешне напоминает скандинавский особняк.

«Есть такое направление как „органическая архитектура“, когда стиль следует природным условиям и функциональности помещений. Это один из основных принципов современной архитектуры», — прокомментировал Любарски.

Дом Ксении Собчак.
Дом Ксении Собчак.
Фото из соцсетей.
4
Эмин Агаларов

Недавно в СМИ появились новости, что Эмин Агаларов (певец Emin) построил новый дом в собственном поселке Agalarov Estate.

На первом этаже находятся две мраморные лестницы. Стены, полы, потолки и двери здесь белые. Также нашлось место для тренажерного зала, спа-зоны, лифта, бильярдной и хаммама.

Резиденция Эмина Агаларова.
Резиденция Эмина Агаларова.
Муз-ТВ.

Любарски сравнил декор дома — шпили, валюты, колонны, вазоны, скульптуры и витражи — с «кибер-барокко».

«Помните, у Насти Ивлеевой была вечеринка кибер-барокко? Вот она — воплощение стиля дома <…> Сочетание желания демонстрации богатства и экономии в деталях. Подобные решения требуют очень внимательного отношения к пропорциям. Каждый элемент имеет значением, а иначе сказки не получится», — добавил архитектор.

5
Лена Темникова

Лена Темникова вместе с семьей въехали в новый дом в 2021-м.

Певица хотела создать полноценный, комфортный экодом. Внешне он напоминает скандинавские коттеджи, выполненные из дерева и камня. Но в нем использованы несколько стилей.

«Сложно назвать какой-то один конкретный стиль, в котором выполнен дом. Но первое общее впечатление это скандинавский стиль. Если рассмотреть детальнее, то можно увидеть микс элементов от шале и хайтека», — объяснил архитектор Бюро Lubarski architect Владимир Любарски.

Дом Лены Темниковой.
Дом Лены Темниковой.
Фото из соцсетей.

Из декора он отметил сочетание необработанного камня, дерева, хромированных колонн и горизонтальных ламелей на витражных окнах. Эксперт также уточнил, что дом выглядит современно и стильно.

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