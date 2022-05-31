Кибер-барокко и лаконичный эко-стиль. Как выглядят дачи и дома российских знаменитостей

Полина Гагарина построила особняк в Подмосковье. В нем она обустроила сад, поставила скульптуры и фонтан.
Как пишет «Газета.ру», особняк окружен лесом, а еще — многочисленными клумбами и лесом.
В загородном доме два этажа. На первом расположена кухня с выходом на веранду, зал с панорамными окнами и лестница, а на втором — личные комнаты членов семьи.
По словам Любарски, певица выбрала интерьер в стиле «русское усадебное домостроение 2000-х».
«Главный акцент на центральный витраж, а над ним, как диадема, ступенчатый карниз дома, по которому, как по лестнице, можно идти вверх», — оценил архитектор.
Однако он посоветовал не повторять подобные дизайнерские решения в жизни, поскольку их актуальность исчерпала себя. «Дом дорогой, но только благодаря своим огромным размерам, остальное дорого не стоило», — сказал он.
А вот архитектурный стиль, преобладающий в летней резиденции Ани Лорак, Любарски назвал выдержанным. Эксперт уверен, что в ней ничего менять не нужно.
«Этот дом скорее исключение из правил, когда действительно хорошо выдержан стиль, и это сделано со вкусом», — подчеркнул он.
Интерьер в резиденции выполнен в светлой и пастельной гамме, с акцентами на золоте и мраморе.
В доме «не меньше двух этажей, на каждом из которых находятся несколько комнат, в том числе огромная гардеробная — мечта любой девушки».
В гостиной есть панорамные окна, которые выходят во внутренний сад. И, кроме того, установлен камин с отделкой из белого и коричневого мрамора.
Ксения Собчак обустраивает загородный дом последние несколько лет. Она собирается переехать в него через несколько месяцев, но ремонт пока не закончен.
О стройке телеведущая рассказывает в личном блоге. По фото видно, что резиденция сооружена из соснового бруса и внешне напоминает скандинавский особняк.
«Есть такое направление как „органическая архитектура“, когда стиль следует природным условиям и функциональности помещений. Это один из основных принципов современной архитектуры», — прокомментировал Любарски.
Недавно в СМИ появились новости, что Эмин Агаларов (певец Emin) построил новый дом в собственном поселке Agalarov Estate.
На первом этаже находятся две мраморные лестницы. Стены, полы, потолки и двери здесь белые. Также нашлось место для тренажерного зала, спа-зоны, лифта, бильярдной и хаммама.
Любарски сравнил декор дома — шпили, валюты, колонны, вазоны, скульптуры и витражи — с «кибер-барокко».
«Помните, у Насти Ивлеевой была вечеринка кибер-барокко? Вот она — воплощение стиля дома <…> Сочетание желания демонстрации богатства и экономии в деталях. Подобные решения требуют очень внимательного отношения к пропорциям. Каждый элемент имеет значением, а иначе сказки не получится», — добавил архитектор.
Лена Темникова вместе с семьей въехали в новый дом в 2021-м.
Певица хотела создать полноценный, комфортный экодом. Внешне он напоминает скандинавские коттеджи, выполненные из дерева и камня. Но в нем использованы несколько стилей.
«Сложно назвать какой-то один конкретный стиль, в котором выполнен дом. Но первое общее впечатление это скандинавский стиль. Если рассмотреть детальнее, то можно увидеть микс элементов от шале и хайтека», — объяснил архитектор Бюро Lubarski architect Владимир Любарски.
Из декора он отметил сочетание необработанного камня, дерева, хромированных колонн и горизонтальных ламелей на витражных окнах. Эксперт также уточнил, что дом выглядит современно и стильно.