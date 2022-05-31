Кибер-барокко и лаконичный эко-стиль. Как выглядят дачи и дома российских знаменитостей

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Ани Лорак

А вот архитектурный стиль, преобладающий в летней резиденции Ани Лорак, Любарски назвал выдержанным. Эксперт уверен, что в ней ничего менять не нужно.

«Этот дом скорее исключение из правил, когда действительно хорошо выдержан стиль, и это сделано со вкусом», — подчеркнул он.

Интерьер в резиденции выполнен в светлой и пастельной гамме, с акцентами на золоте и мраморе.

Ани Лорак. СС0

В доме «не меньше двух этажей, на каждом из которых находятся несколько комнат, в том числе огромная гардеробная — мечта любой девушки».

В гостиной есть панорамные окна, которые выходят во внутренний сад. И, кроме того, установлен камин с отделкой из белого и коричневого мрамора.