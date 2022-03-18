18 марта
﻿
Недвижимость

Кирпич, дерево и «лоскуты». Во сколько оценили стильную «двушку» на барнаульской Рублевке

Двухкомнатную квартиру с эклектичным интерьером выставили на продажу в нагорной части Барнаула. Недвижимость находится в доме на Змеиногорском тракте, 104 П/10. Площадь «двушки» — 70 кв. м.

В нагорной части Барнаула продается двухкомнатная квартира с эклектичным дизайном.
В нагорной части Барнаула продается двухкомнатная квартира с эклектичным дизайном.
"Циан".

Дом, на третьем этаже которого разместилась квартира, построен в 2015 году. Застройщиком выступила компания «Карнеол». Жилой комплекс находится в элитном районе краевой столицы, получившем среди горожан название Рублевка.

В квартире есть изолированные комнаты, обставленная мебелью кухня, бытовая техника, совмещенный санузел и лоджия. Окна выходят на улицу и во двор.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Интерьеры выполнены эклектичные. Такое решение предполагает смешение стилей. Так, кухня и кухня-гостиная выполнена в стиле лофт, стены одной из комнат обшиты деревянными панелями, а от уборной с «лоскутной» плиткой, украшенной орнаментом «веет» фолком.

В нагорной части Барнаула продается двухкомнатная квартира с эклектичным дизайном.
В нагорной части Барнаула продается двухкомнатная квартира с эклектичным дизайном.
«Циан».

«Дом оборудован пассажирским лифтом, есть мусоропровод, закрытая территория», — уточняет автор объявления на «Циан».

Квартира стоит 8,5 млн рублей, или 121,4 тыс. рублей за кв. м.

В объявлении говорится, что возможен вариант покупки с привлечением ипотечного кредита.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость