Кирпич, дерево и «лоскуты». Во сколько оценили стильную «двушку» на барнаульской Рублевке

Двухкомнатную квартиру с эклектичным интерьером выставили на продажу в нагорной части Барнаула. Недвижимость находится в доме на Змеиногорском тракте, 104 П/10. Площадь «двушки» — 70 кв. м.

В нагорной части Барнаула продается двухкомнатная квартира с эклектичным дизайном.

Дом, на третьем этаже которого разместилась квартира, построен в 2015 году. Застройщиком выступила компания «Карнеол». Жилой комплекс находится в элитном районе краевой столицы, получившем среди горожан название Рублевка.

В квартире есть изолированные комнаты, обставленная мебелью кухня, бытовая техника, совмещенный санузел и лоджия. Окна выходят на улицу и во двор.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Интерьеры выполнены эклектичные. Такое решение предполагает смешение стилей. Так, кухня и кухня-гостиная выполнена в стиле лофт, стены одной из комнат обшиты деревянными панелями, а от уборной с «лоскутной» плиткой, украшенной орнаментом «веет» фолком.

В нагорной части Барнаула продается двухкомнатная квартира с эклектичным дизайном. «Циан».

«Дом оборудован пассажирским лифтом, есть мусоропровод, закрытая территория», — уточняет автор объявления на «Циан».

Квартира стоит 8,5 млн рублей, или 121,4 тыс. рублей за кв. м.

В объявлении говорится, что возможен вариант покупки с привлечением ипотечного кредита.