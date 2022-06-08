8 июня
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Недвижимость

Когда выгоднее брать ипотеку, объяснили эксперты

Центробанк поднял ключевую ставку до 20% после начала спецоперации. В настоящий момент она снизилась до 11%, а курс рубля укрепился. При этом спрос на недвижимость и покупательская способность упали. Когда лучше брать ипотеку, рассказали e1.ru эксперты рынка недвижимости.

Недвижимость.
Недвижимость.
CC0

Ключевая ставка — это ручное управление, подчеркнул доктор экономических наук УрГЭУ Дмитрий Назаров. По его словам, снижение или повышение этого показателя в первую очередь связано с рынком недвижимости.

Как отметил эксперт, снижение ключевой ставки влияет на ставки по кредитам и ипотеке, а также пени ЖКХ. Он добавил: чем ниже ключевая ставка, тем меньше штрафы.

Назаров объяснил, что при наличии подходящего объекта можно приобретать жилье сейчас. В частности, выгодны предложения от застройщиков, которые предлагают скидки 15−20%.

«Если есть возможность отложить приобретение недвижимости на полгода-год, то есть вероятность купить этот же объект дешевле на 15−20%. Такой порядок действует на все жилье от эконом до бизнес-класса. Уже сейчас начался существенный спад цен, в мае стоимость недвижимости снизилась на 0,7−1%, что довольно большие значения, после двухгодичного постоянного роста», — уточнил доктор экономических наук.

Часть экспертов уверены, что ипотечный «бум» постепенно проходит. Россияне более тщательно подходят к выбору, хотя ранее пытались покупкой недвижимости сберечь средства.

Гендиректор UP ConsAllt, в свою очередь, убежден, что граждане ждут процентов от вкладов, которые сделали по выгодной ставке весной. По предварительным прогнозам, после получения процентов большинство рефинансирует их в недвижимость.

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