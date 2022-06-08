Комната с балконом и соседкой «без вредных привычек» продается в Барнауле за 850 тыс. рублей

Квартира, где предлагают жилплощадь, находится на четвертом этаже панельной «5-этажки». Площадь комнаты составляет 14 кв. м (с балконом — 20 кв. м).
Выполнен аккуратный и чистый ремонт. Наклеены «свежие» светло-серые обои, постелен линолеум и сделан натяжной потолок.
«Это оптимальное жилье, независимо от возраста и профессии», — говорится в объявлении.
По словам продавца, оплата коммунальных услуг за комнату производится по отдельному лицевому счету.
И, кстати, в квартире оборудованы кухня и раздельный санузел.
Развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, торговые центры, а также кафе. Кроме того, рядом остановка общественного транспорта, от которой «удобно добираться в любую часть Барнаула».