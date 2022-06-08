8 июня
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Недвижимость

Комната с балконом и соседкой «без вредных привычек» продается в Барнауле за 850 тыс. рублей

Комната с выходом на балкон, расположенная в «двушке», продается на ул. Попова, 40 в Барнауле. Она стоит 60,714 тыс. за «жилой квадрат», или 850 тыс. рублей. Автор объявления на «Авито» пишет, что по соседству живет «девушка без вредных привычек».

Комната с выходом на балкон продается на ул. Попова, 40 в Барнауле за 850 тыс. рублей.
Комната с выходом на балкон продается на ул. Попова, 40 в Барнауле за 850 тыс. рублей.
"Авито".

Квартира, где предлагают жилплощадь, находится на четвертом этаже панельной «5-этажки». Площадь комнаты составляет 14 кв. м (с балконом — 20 кв. м).

Выполнен аккуратный и чистый ремонт. Наклеены «свежие» светло-серые обои, постелен линолеум и сделан натяжной потолок.

«Это оптимальное жилье, независимо от возраста и профессии», — говорится в объявлении.

По словам продавца, оплата коммунальных услуг за комнату производится по отдельному лицевому счету.

И, кстати, в квартире оборудованы кухня и раздельный санузел.

Развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, торговые центры, а также кафе. Кроме того, рядом остановка общественного транспорта, от которой «удобно добираться в любую часть Барнаула».

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