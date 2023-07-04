Контраст на контрасте. Парк, многоквартирники и гаражи, которые изменят Барнаул

Градостроительный совет после долгого перерыва рассмотрел эскизы четырех зданий и одного парка. Эксперты обсудили, сделают ли эти проекты город удобнее и красивее. Altapress.ru собрал мысли в один материал.

Строгий контраст

На ул. 6-ой Нагорной, 15г/12 планируют построить 22-этажный дом, который станет архитектурным акцентом в квартале. Его спроектировала мастерская Алексея Квасова по заказу специализированного застройщика «Шотландия».

Здание визуально можно разделить на две половины. Одну часть облицуют темно-коричневым кирпичом, вторую — бетонной светло-серой клинкерной плиткой. Эти элементы объединят два первых этажа, которые облицуют композитными темно-серыми панелями. Многотажку украсят архитектурной подсветкой.

Как объяснил архитектор Алексей Квасов, темный монолитный и строгий угол будет «внешним» и будет контрастировать с кварталом. Более светлая и простая часть здания обратится во двор.

Член градостроительного совета Евгений Носенко не согласился с цветовым решением, ведь вокруг складывается архитектурный ансамбль, выдержанный в зеленых оттенках, нередко с желтыми деталями.

Проект жилого комплекса на ул. 6-й Нагорной, 15г/5. Визуализация. Предоставлено altapress.ru.

«Акцент порой подразумевает контраст. Не обязательно использовать зеленый и желтый, чтобы вписаться, - ответил на замечание Алексей Квасов.

Он объяснил, что светло-серая плитка будет сочетаться с соседними зданиями. А кирпичную отделку проектировщики поддержат в будущих объектах — домах №21, 20 и 19. Все они сложат свой архитектурный ансамбль.

Балконы и лоджии

Также Квасов отметил, что жильцы не станут остеклять неостекленные балконы. «Вынос составит всего 600 миллиметров и остеклять такой французский балкон нет смысла. Фактически это увеличенные корзины для кондиционера», - сказал он.

Подобные балконы будут сконцентрированы в левой части здания. В правой же в большинстве квартир появятся полноценные лоджии.

Проект дома на ул. 6-я Нагорная, 15г/12. Архитектурная мастерская Алексея Квасова

На типовых этажах разместят по восемь квартир: три однокомнатные, три двухкомнатные и две трехкомнатные. 22-ой этаж займет жилье повышенной комфортности — с высокими потолками и панорамным остеклением.

Хранить вещи покупатели будут в кладовых на цокольном этаже. Автомобили — на подземной парковке с кольцевым проездом. Надземную же разместят на участке, который от дома отсекает дорога.

Двор многоэтажки же будет без машин. В нем появятся площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой, выгула собак.

Проект одобрили.

7 тыс. кв. м - площадь земельного участка;

11 тыс. кв. м - общая площадь квартир жилого дома;

От 40 до 104 кв. м площадь квартир;

163 квартиры на 406 человек.

Белый среди красных

Еще один многоквартирный дом должен появиться в центре Барнаула — на ул. Пролетарской, 99. Его эскизный проект подготовила компания «Структура» для «Мегалита».

Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура" Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура" Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура" Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура" Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура"

Изящный, со скругленными балконами, белый, он выделяется на фоне существующих «кирпичек». При его создании проектировщики вдохновлялись классическим стилем. Строгую вертикаль и плавную горизонталь ночью подчеркнет архитектурная подсветка.

Облицовочный материал — серый клинкерный кирпич и белая штукатурка.

Со второго по седьмой этаж разместят квартиры (от одной до трех комнат). На восьмом появится одна пятикомнатная, две «двушки» и одна «однушка».

На первом этаже оставили место под офисы и магазины. Паркинг рассчитан на 17 машин. Въезжать в него жильцы будут по механизированному подъемнику. Правда, что понимается под ним, не объяснили.

Участок у дома разделят на две части: парковку и двор, освобожденный от машин. В последнем организуют площадки для игр, отдыха и занятия физкультурой. В границах территории асфальт будут подогревать.

Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура"

Ниже и уже

У экспертов возникли серьезные вопросы к проекту. Например, они заметили, что детская площадка на схеме находится в трех метрах от соседнего двухэтажного жилого дома, а мусорные контейнеры — прямо на границе участков. Напомнили они и о запрете на вход в нежилые помещения со двора.

Кроме того, члены градсовета порекомендовали снизить этажность здания.

Проект отправили на доработку.

Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура" Проект дома на ул. Пролетарской, 99 "Структура"

Главный архитектор края Виктор Четошников предложил архитекторам на следующем заседании представить эскизный проект планировки, чтобы увидеть, как район будет развиваться далее. Ведь сейчас внешний облик эскизного здания в сложившейся серо-красной кирпичной застройке вызывает диссонанс.

2,7 тыс. кв. м — площадь участка;

От 42 до 137 кв. м — площадь квартир;

52 квартиры на 130 человек.

Зона отдыха и подтопления

Сотрудники «АрхИ Групп» представили эскиз нового парка на Правобережном тракте, 22. Он будет находиться неподалеку от поворота на Затон.

Архитектор проекта Даниил Татаркин рассказал, что сейчас территорию занимают аварийные деревья, стихийные заросли и мусор. Погибающие деревья спилят, больные — по возможности вылечат, высадят и новые.

Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп

Разработчики отметили, что парк станет центром притяжения для отдыха и занятий физкультурой. Например, здесь появятся редкие для Барнаула площадки для пляжных волейбола и футбола.

В планах — строительство амфитеатра, сада камней, природного лабиринта и велодорожек. Хватит места и для выгула собак.

В павильонах в эко-стиле откроют пункт проката велосипедов, йога-центр, кафе, раздевалку, санузлы и т.д.

Парк с перерывом

У главного входа основную территорию от парковки отделит живая изгородь. Заборов устанавливать проектировщики не хотят. Однако эксперты добавили, что это нарушение правил: парк должны обязательно огородить.

Также они отметили: в парке не хватает капитальных объектов и урн, что тоже не отвечает требованиям. Архитектор «Архи Групп» Даниил Татаркин возразил: у павильонов есть фундамент и основа, а урны будут стоять у каждой лавочки.

Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп

Кроме того, члены градсовета поинтересовались, как место обезопасят от весенних подтоплений.

В ответ архитектор сказал, что парк сезонный и не будет работать весной, а урон, который нанесет вода, легко исправить. Перед закрытием на «каникулы» объект обесточат, а здания, которые можно разобрать, перенесут.

Эксперты поручили все-таки серьезнее подумать над этим и другими вопросами в рабочем порядке, а сам проект одобрили.

4,1 гектар — площадь парка.

Что еще планируют построить

Гараж-стоянку

Шестиэтажный гараж с торговыми помещениями появится на ул. Власихинской, 117 в квартале 2023. Его для «Жилищной инициативы» разработал «Алтайгражданпроект».

Проект гаража-стоянки с торговыми помещениями на ул. Власихинская, 117. Алтайгражданпроект Проект гаража-стоянки с торговыми помещениями на ул. Власихинская, 117. Алтайгражданпроект Проект гаража-стоянки с торговыми помещениями на ул. Власихинская, 117. Алтайгражданпроект

Торговые помещения будут располагаться на первом, а также частично на втором и третьем этажах. Все остальное пространство займут 240 автомобильных боксов.

На улице также организуют 100 дополнительных парковочных мест.

Объект облицуют силикатным кирпичом, который раскрасят в красный и серый цвет — так гараж будет сочетаться с жилыми зданиями квартала.

Въехать в гараж можно будет с ул. Власихинской и внутриквартальных проездов. Виктор Четошников предложил развернуть здание на 180 градусов, чтобы развести потоки тех, кто приехал в гараж от тех, кто желает посетить магазин.

Проект поддержали.

10,7 тыс. кв. м — площадь участка;

2,8 тыс. кв. м — площадь застройки.

Пристройку к дилерскому центру

Здание автосалона «Тисс Авто» на Северном Власихинском проезде, 65 расширят на 302 кв. м.

Реконструкция дилерского центра на Северном Власихинском проезде, 65. Мастерская Владимира Золотова

Как отметил архитектор проекта Владимир Золотов, ему поручили разработать пристройку для китайской фирмы Changan. Новый зал будут использовать для подержанных автомобилей.

Глобально на внешний вид здания пристройка никак не повлияет, лишь увеличит его площадь.

Эксперты посетовали на заказчика, который строго регламентирует стиль салона. «На мой взгляд, можно было гораздо симпатичнее сделать с вашими знаниями и умениями», - обратился Евгений Носенко к архитектору.