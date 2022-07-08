8 июля
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Недвижимость

Коттедж с теннисным кортом продается в Барнауле за 48,8 млн рублей

Трехэтажный дом площадью 420 кв.м. на участке 30 соток продают в селе Власиха на Мирном бульваре. Автор объявления на «Циан» указывает, что на участке есть место для теннисного корта.

3-этажный дом, 420 кв.м.
3-этажный дом, 420 кв.м.
"Циан"

На первом этаже коттеджа есть просторная кухня гостиная, комната для отдыха семьи и приема гостей, детская. Там же есть сауна, санузел с душевой кабиной, гардеробная и выход на террасу с погребом.

На 2 этаже — 4 спальни, еще одна комната отдыха, санузел, душевая, вторая гардеробная. Цоколь- хозяйственная комната, бойлерная. В доме установлены газовый котел, центральное водоснабжение, счетчики для воды, канализация септик.

На прилегающей территории есть летняя кухня, печь, зона барбекю и баня из целиндрованного бруса. Также есть вместительный гараж 100 кв.м. на 4 машины с автоматическими воротами. Для огородников есть теплица.

Рядом с домом есть два детских сада, школа, «художка», поликлиника, спортзал, продуктовые магазины. Отделение почтовой связи, детская площадка. Остановки общественного транспорта в шаговой доступности. Маршруты 20, 120, 121, 137, 138 и 149. До школы ходит детский автобус.

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