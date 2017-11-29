Красная дорожка, кинопремия и минута славы: Союз риэлторов отметил 20-летие

Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". Союз риэлторов отметил 20-летие. Фото : архив "Союза риэлторов Барнаула и Алтая".

Поздравить юбиляров пришли представители банков и строительных компаний, Алтайской торгово-промышленной палаты. Было много поздравлений, подарков и наград. В честь юбилея Союз риэлторов Барнаула и Алтая награжден Почетной грамотой Управления по развитию предпринимательства Алтайского края: впервые за время существования организации получена государственная награда.

Почетными грамотами Союза за большой вклад в развитие общественной организации награждены четыре руководителя: Сергей Останин, Константин Никитеев, Сергей Фокин и Ирина Снитко, а также ветераны: Галина Малина, Наталья Фефелова и Игорь Карпочев.

Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Марина Ракина. Начинается история третьего десятилетия, какой она будет - зависит от каждого члена Союза риэлторов Барнаула и Алтая. Не только сберечь то, что достигнуто предыдущими поколениями, но и найти свою нишу в меняющемся информационном рынке – задачи нового дня.

1997-2017 г.г

Что удалось общественной организации за два десятилетия, как складывался этот путь?

Общественная организация риэлторов была зарегистрирована группой энтузиастов 19 ноября 1997 года для установления на рынке "честных правил игры". Возглавил СРБ в самое сложное время его становления Сергей Останин.

Сергей Останин,

первый руководитель Союза риэлторов Барнаула:

Время становления любой организации связано с проблемами коллективных целей, структуры, правил функционирования, профессионального роста, конкуренции, взаимодействия с государственными органами и т.д. Эти вопросы наиболее остро стояли и перед Союзом в 1997 году. В юридическом смысле рынок недвижимости не был "диким" – сделки с недвижимостью, как и сейчас, регулировались Гражданским кодексом РФ. Другое дело, что квалификация участников рынка – и покупателей, и продавцов - была недостаточна для обеспечения безупречности сделок и соблюдения экономической безопасности. Чем охотно пользовались недобросовестные участники сделок и криминализированные посредники.

За два десятилетия Союз риэлторов прошел значительный путь от группы единомышленников до целостной структуры, обеспечивающей саморегулирование своей деятельности. На этом пути были споры, дискуссии и даже раскол Союза, после которых возникли две организации и непримиримая борьба за лидерство.

Константин Никитеев,

руководитель Союза риэлторов Барнаула с 2003 по 2008 г.г.:

Изначально местный рынок одновременно был и объединен, и разделен на условные "части" - одни агентства состояли в ассоциации, другие – в СРБ. Хорошо, что потом, после наших, скажу честно, жарких дебатов, пришло общее понимание: по сути, делить нам нечего – все работают в едином рыночном пространстве, работают за клиента.

Важной вехой развития Союза стало вступление в Российскую гильдию риэлторов. Статус члена общероссийской организации позволил профессиональным агентствам более уверенно заявить о себе на местном рынке недвижимости.

Сергей Фокин,

руководитель Союза риэлторов с 2008 по 2012 г.г.:

Когда мы вступили в Российскую гильдию риэлторов, у нас появились важные профессиональные контакты с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами. Это, пожалуй, самое важное. Затем все агентства, входящие в СРБ, стали работать по единообразным договорам с эмблемой Российской гильдии риэлторов. Для клиента это более весомый документ.

Еще одним важным этапом стало утверждение нормативно-правовой базы общественной организации. Именно эти документы, разработанные и утвержденные в 2012-2013 годах, стали основой для принятия решения о статусе саморегулируемой организации (СРО) и до сих пор являются правовой базой функционирования Союза.

Ирина Снитко,

руководитель Союза риэлторов с 2012 по 2014 г.г.:

Прежде чем нашей организации был присвоен статус СРО, была проделана большая работа в этом направлении. Ведь в соответствии с Законом "О саморегулируемых организациях" сотрудники агентства в обязательном порядке должны проходить обучение, работать с клиентом строго на договорной основе. Была внедрена ответственность имущественного характера, то есть профессиональная ответственность застрахована. И у Союза, наконец-то, после отмены лицензирования, появился критерий оценки серьезности, надежности и профессионализма компании.

Современная история Союза связана с установлением партнерских отношений с банками, строительными организациями, органами власти.

Марина Ракина,

руководитель Союза риэлторов Барнаула и Алтая с 2014 г. - по настоящее время: