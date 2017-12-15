Купить квартиру в ЖК "Олимпийском" можно с выгодной рассрочкой

ЖК "Олимпийский" (визуализация). Фото : архив компании "Династия Девелопмент". ЖК "Олимпийский" (визуализация). Фото : архив компании "Династия Девелопмент". ЖК "Олимпийский" (визуализация). Фото : архив компании "Династия Девелопмент".

При наличии 30% от стоимости квартиры, можно оформить беспроцентную рассрочку платежа на 5 месяцев.

Так же, компания предоставляет возможность отсрочить платеж: внесите 80% от стоимости выбранной квартиры, а оставшуюся сумму можно выплатить через 5 месяцев до 30 мая 2018 года. Воспользоваться специальным предложением и совершить выгодную покупку можно до 31 января 2018 года.

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Застройщик АО "Барнаулкапстрой". Проектная декларация на сайте www.gk-olimpic.ru. Рассрочку предоставляет ООО "Династия Девелопмент".

Адрес офиса продаж:

г.Барнаул, ул.Пролетарская, 76, офис 106

Тел.: (3852) 58-22-58, 58-55-58

Сайт: www.gk-olympic.ru