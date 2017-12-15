Недвижимость

Купить квартиру в ЖК "Олимпийском" можно с выгодной рассрочкой

Сегодня, 10:00.
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В компании "Династия Девелопмент" в декабре стартуют новые условия продажи квартир в ЖК "Олимпийский" на Павловском тракте, 291.

При наличии 30% от стоимости квартиры, можно оформить беспроцентную рассрочку платежа на 5 месяцев.

Так же, компания предоставляет возможность отсрочить платеж: внесите 80% от стоимости выбранной квартиры, а оставшуюся сумму можно выплатить через 5 месяцев до 30 мая 2018 года. Воспользоваться специальным предложением и совершить выгодную покупку можно до 31 января 2018 года.

Более подробную консультацию вы можете получить у специалистов в офисе продаж Компании "Династия Девелопмент", по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 76, офис 106, тел: 8 (3852) 58-22-58, 58-55-58

ЖК "Олимпийский" (визуализация).
ЖК "Олимпийский" (визуализация).

Застройщик АО "Барнаулкапстрой". Проектная декларация на сайте www.gk-olimpic.ru. Рассрочку предоставляет ООО "Династия Девелопмент".

Адрес офиса продаж:
г.Барнаул, ул.Пролетарская, 76, офис 106
Тел.: (3852) 58-22-58, 58-55-58
Сайт: www.gk-olympic.ru

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