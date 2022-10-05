5 октября
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Недвижимость

Квартира для ценителей стиля со шкурой на полу и черными шторами за 20 млн рублей продают в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в стиле лофт продают за 19,9 млн рублей. Она расположена по адресу: Пролетарская ул., 165, р-н Центральный. «В такую квартиру вы будете возвращаться с удовольствием каждый день», — уверяет продавец в объявлении на avito.ru.

Трехкомнатная квартира, 93 кв. м за 20 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 93 кв. м за 20 млн рублей
Avito.ru

Площадь «трешки» составляет 93 кв. м. Один квадратный метр будущему хозяину обойдется в 203 тыс. рублей.

Квартира находится на 24 этаже из 25. С лоджии открывается отличный вид на город — от Центрального района до Оби и Нагорного парка.

Комнаты в квартире совмещенно-изолированные. Кухня находится рядом с гостиной, спальня — с гардеробной, а санузел совмещен с ванной.

«Эргономичная планировка и большие пространства комнат позволят чувствовать себя комфортно даже большой семье», — отмечено в объявлении.

«Трешка» оборудована в стиле лофт. Для этого стиля характерно открытое пространство, которое здесь выражено в совмещенных комнатах и высоких окнах. Они тянутся почти от самого потолка до пола.

Есть и характерные для этого стиля индустриальные элементы. Потолки и некоторые здесь напоминают открытый газоблок, полы в гостиной сделаны из дерева, а на кухне и ванной выложена плитка. Стена в прихожей и вовсе раскрашена в цвета черно-желтой самоклеящейся ленты — яркая маркировка опасных предметов.

«Авторский дизайнерский ремонт в стиле лофт дает вам возможность жить в современной и стильной атмосфере каждый день», — отмечает продавец.

Также в квартире есть дополнительная комната и второй санузел.

Рядом с домом находятся гимназии, торговый центр «Сити центр», продуктовые магазины.

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