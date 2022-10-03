4 октября
﻿
Недвижимость

Квартира с огромной гостиной, в которой поместится «двушка», продается за 10,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатная квартира продается за 10,5 млн рублей в Барнауле. У нее большая гостиная — 78 кв. м и три балкона. Она расположена по адресу: ул. Папанинцев, 114 р-н Железнодорожный. Объявления размещено на Avito.ru.

Четырехкомнатная квартира, 108,7 кв. м за 10,5 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 108,7 кв. м за 10,5 млн рублей
Avito.ru

Площадь квартиры составляет 108,7 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь 96 тыс. рублей.

«Четырешка» расположена на шестом этаже из девяти. Она находится в кирпичном доме 1995 года постройки. Окна квартиры выходят на улицу и во двор с солнечной стороны. В подъезде — один пассажирский лифт.

В квартире — четыре жилых комнаты, три балкона и два санузла. Сделан косметический ремонт.

«Пространство продумано до мелочей! Здесь каждому члену семьи будет комфортно!» — заявляют продавцы в объявлении.

Оказываясь в прихожей, глаз тут же падает на необычное архитектурное решение — колонну. Из прохожей можно выйти в просторную гостиную. При ее оформлении владельцы сочетали зеленые и светлые оттенки. Здесь расположены домашний кинотеатр и столовая зона.

Из гостиной можно выйти в кухню. Она небольшая — 8,8 кв. м.

В квартире три спальни. В одной из них есть проход в ванную комнату. Ее украсили изумрудной плиткой, установили душевую кабинку и ванную.

В другой спальне хозяева оборудовали домашнюю библиотеку. А третью оборудовали под кабинет.

Рядом с домом расположены три лицея, медицинский и педагогический университеты. А также центры детского развития, детский сад. Поблизости — торговые центры, продуктовые магазины, банки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость