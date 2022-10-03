Квартира с огромной гостиной, в которой поместится «двушка», продается за 10,5 млн рублей в Барнауле

Площадь квартиры составляет 108,7 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь 96 тыс. рублей.
«Четырешка» расположена на шестом этаже из девяти. Она находится в кирпичном доме 1995 года постройки. Окна квартиры выходят на улицу и во двор с солнечной стороны. В подъезде — один пассажирский лифт.
В квартире — четыре жилых комнаты, три балкона и два санузла. Сделан косметический ремонт.
«Пространство продумано до мелочей! Здесь каждому члену семьи будет комфортно!» — заявляют продавцы в объявлении.
Оказываясь в прихожей, глаз тут же падает на необычное архитектурное решение — колонну. Из прохожей можно выйти в просторную гостиную. При ее оформлении владельцы сочетали зеленые и светлые оттенки. Здесь расположены домашний кинотеатр и столовая зона.
Из гостиной можно выйти в кухню. Она небольшая — 8,8 кв. м.
В квартире три спальни. В одной из них есть проход в ванную комнату. Ее украсили изумрудной плиткой, установили душевую кабинку и ванную.
В другой спальне хозяева оборудовали домашнюю библиотеку. А третью оборудовали под кабинет.
Рядом с домом расположены три лицея, медицинский и педагогический университеты. А также центры детского развития, детский сад. Поблизости — торговые центры, продуктовые магазины, банки.