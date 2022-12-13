Площадь квартиры как у небольшого музея — почти 400 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь ровно 2 млн рублей.
Пентхаус занимает два этаж — пятый и шестой, в клубном комплексе «Кадаши».
На первом уровне расположены холл, гостиная с обеденной зоной, кухня, спальня с гардеробной, ванная комната, гостевой санузел, постирочная комната.
На втором — библиотека с балконом, спальня, гардероб, ванная комната и сауна.
Есть дополнительная автономная мансарда с второй кухней-гостиной, спальней, гардеробной и ванной комнатой.
С балкона квартиры открывается чудесный вид на Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке.
Также отсюда, как на ладони, раскрывается панорама исторического центра и знаковых достопримечательностей — Храм Христа Спасителя, сталинские высотки и небоскребы «Москва-Сити».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!