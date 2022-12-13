13 декабря
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Недвижимость

Квартиру, чей сосед — Третьяковская галерея, продают за 795 млн рублей в Москве

Пятикомнатную квартиру напротив Третьяковской галереи продают за 795 млн рублей в Москве. Она находится в районе Якиманка, Лаврушинский пер., 11к1. Объявление размещено на «Циан».

Пятикомнатная квартира, 400 кв. м за 795 млн рублей
Пятикомнатная квартира, 400 кв. м за 795 млн рублей
Циан

Площадь квартиры как у небольшого музея — почти 400 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь ровно 2 млн рублей.

Пентхаус занимает два этаж — пятый и шестой, в клубном комплексе «Кадаши».

На первом уровне расположены холл, гостиная с обеденной зоной, кухня, спальня с гардеробной, ванная комната, гостевой санузел, постирочная комната.

На втором — библиотека с балконом, спальня, гардероб, ванная комната и сауна.

Есть дополнительная автономная мансарда с второй кухней-гостиной, спальней, гардеробной и ванной комнатой.

С балкона квартиры открывается чудесный вид на Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке.

Также отсюда, как на ладони, раскрывается панорама исторического центра и знаковых достопримечательностей — Храм Христа Спасителя, сталинские высотки и небоскребы «Москва-Сити».

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